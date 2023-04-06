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房東不給供奉祖先牌位 老夫妻「帶神主牌」住超商1個月

記者游振昇、陳秋雲／台中6日電
豐原一對老夫妻無家可歸，「住」在超商一個多月，警方5日到場關心並通報社會局。（記者游振昇／攝影）
豐原一對老夫妻無家可歸，「住」在超商一個多月，警方5日到場關心並通報社會局。（記者游振昇／攝影）

七旬黃姓老夫婦最近被發現「住」在台中市豐原區一家超商，累了坐在椅子上入睡，餓了吃善心人士提供的食物，時間估計有一個月。警方獲知昨天將老夫婦載回派出所，交社會局協助先入住旅館，查出老夫婦膝下有一對子女，後續協調安置生活照顧。

黃姓老翁已76歲，妻子72歲，全部家當裝在兩個袋子裡；警方昨天到場，老翁精神不濟，不時低頭沉睡，左臉瘀青紅腫；員警問他，他說不小心跌倒撞到，「會慢慢好」，隨即又沉睡。黃妻在一旁說，「已經二次睡到撞地受傷了」。

老婦人說，兒子今年2月賣掉房子，帶他們到潭子租屋，因房東拒絕他們供奉祖先牌位，住不到一個月就被要求搬走；他們帶著祖先牌位流浪，前幾天才找到供奉的納骨塔，至少祖先有地方去，較無牽掛。

她說，曾申請到中低收入戶資格，向社會局求助，短暫找到東勢旅宿，但住沒幾天社會局就要他們另找租屋處，再申請補助；她只想在住了30多年的豐原老家附近租屋，但租金貴，至今找不到。

她說兩人也睡過土地公廟，因大雨才會到超商睡，對於以後生活怎麼過，她望著桌上超商店員給的食物，無奈說「只能走一步，算一步」。

超商店員說，老夫婦在超商一個多月，不會吵到客人，有善心者寄錢叮嚀給他們食物，超商也會提供即期品止飢。

社會局說，老夫婦每月每人領取低收補助7700元，目前先進行庇護，另函文請子女出面召開親屬協調會議，商議後續生活照顧事宜。如親屬不出面，會提供法律協助。

超商 低收入 租金

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