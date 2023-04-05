學者：出口持續下滑 成長恐跌破2％

針對亞洲開發銀行昨天將台灣今年的經濟成長率預測下修1個百分點到2%，學者表示，下修到2%不意外，如果出口持續下滑，下修到低於2%也不無可能。

中央大學經濟學教授邱俊榮指出，國泰台大產學團隊上月底已將台灣今年的經濟成長率預測下修到1.8%；主計總處2月22日下修至2.12%，已經是8年來最低，但當時2月出口統計還沒出爐。實際上，2月出口又比預期差，整體出口狀況沒有好轉，年初電子科技業預測下半年可能好轉、傳產因中國大陸解封，預測第二季會變好。不過，現在也已經第二季了，出口並沒有變好，從外銷訂單也可見到幾乎所有產業都呈現兩位數衰退，可知今年貿易狀況真的不好。

邱俊榮認為，出口是今年最大的影響因素，「如果出口不再壞下去，2%是可以努力的目標，如果再下修，低於2%也不會太意外」。

邱俊榮指出，面對終端需求衰退，一般會認為去庫存就好，正因為沒那麼簡單，才會沒有起色。他說，終端需求減弱是受到通膨影響，通膨發生、購買力就消失，過去在2015年第一季也發生過，當時出口連17黑。現在歐美通膨未歇，上述結構性問題還在。

至於中國大陸解封為什麼對台灣出口沒有幫助？邱俊榮說，中國大陸以前靠房地產 泡沫製造的榮景已經消失了，解封後挹注服務業，對台灣沒幫助。但現在中國大陸港口空櫃情況很嚴重，其因素包括部分不可逆的，比如外資撤離、失業嚴重，造成購買力薄弱，很多產業因此復甦困難，對台需求也會減少，短時間內很難解決。