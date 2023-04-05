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浮屍後 屏東頂寮溪外逮12越南偷渡客

記者張已亷／屏東5日電
屏東縣恆春海巡隊3日晚登檢緝獲12名越籍偷渡犯，全案依違反入出國及移民法，報請屏東地檢擴大偵辦。（圖／海巡署第14恆春海巡隊提供）
屏東縣恆春海巡隊3日晚登檢緝獲12名越籍偷渡犯，全案依違反入出國及移民法，報請屏東地檢擴大偵辦。（圖／海巡署第14恆春海巡隊提供）

台灣西部沿海日前發現多具越南偷渡客浮屍，疑涉人蛇集團販運，讓非法偷渡議題備受各界關注，海巡署加強查緝。恆春海巡隊前晚發現屏東縣頂寮溪外約二浬有可疑漁船，出動巡防艇攔截，登船發現船內藏有12名越籍偷渡男女。全案依違反入出國及移民法報請屏東地方檢察署指揮，由海巡、警政、移民等相關單位共同擴大偵辦，追查幕後不法集團。

海巡署指出，第八巡防區指揮部前晚8點57分查看雷情，發現屏東頂寮溪外約二浬有航跡可疑漁船，經統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕查緝，恆春海巡隊獲報後派遣線上巡防艇前往，於前晚9點20分抵達通報位置，發現該船無漁具，明顯可疑，展開登檢部署。

巡防艇攔下漁船後，登檢發現有兩名台籍船員，駕駛台下方艙間內藏有12名越南偷渡人士，包含九名男子、三名女子，隨即再增派二艇前往協處，於前晚10點35分將所有人押解返回枋寮漁港，依違反入出國及移民法報請屏東地檢偵辦。

恆春海巡隊表示，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，且經快篩12名涉案人員均為陰性，依規完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

至於涉案台人，目前由檢方指揮擴大偵辦，由海巡、警方和移民人員共組專案小組追查幕後集團。海巡署也呼籲民眾若發現不法情事，主動檢舉。

移民 偷渡客 越南

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