中南部空汙亮橘色 八卦山大佛「神隱」

中部昨天空品不佳，員林市及彰化市空品呈橘色提醒，遠眺八卦山大佛也籠罩在霧霾中。（記者劉明岩／攝影）

民眾把握清明連假掃墓、出遊，卻發現中部及雲嘉南地區昨天天空霧茫茫，空氣品質幾乎都是「橘色提醒」等級，八卦 山大佛也籠罩在灰濛濛的霧霾中。環保局人員指出，除環境風場影響，掃墓祭祖燒紙錢、雜草也造成短時間臭氧濃度上升。清明連假今天收假，高公局和公路總局預估，塞車狀況雖不像昨天嚴重，但蘇花路廊北上仍會從10時塞到22時。

中部昨天空品不佳，彰化縣員林、彰化市上午的「AQI」（空氣品質指標）都是黃色提醒，員林市更一度衝破140，逼近150以上的紅色警示。台中、南投、雲林、嘉義等多處測站，也都呈橘色提醒。

台中市環保局昨在官網提醒，敏感族群減少戶外劇烈活動，到戶外應戴上口罩 。中午過後，台中天色依舊灰撲撲，但空品逐漸轉為普通，僅有南屯、大里及大甲區仍是橘色提醒。

雲林、嘉義地區空品也不佳，嘉義縣市上午7時到下午都呈「橘色」警示，嘉縣市環保局出動掃街車，加強街道清掃灑水，並派稽查員巡查營建工地及餐飲業等，防止空汙加遽。

雲縣環保局副局長黃富義說，大環境吹東南風，西半部位在背風側，風速較弱、擴散條件較差。預估今天和明天，依然是東南風到偏南風，中部以北空品區位於下風處，致汙染物易累積。

空品不佳，彰化縣環保局除呼籲民眾減少戶外活動，也請民眾掃墓減少燒紙錢，並配合採集中焚燒，更要注意不要引發山林火災，加重空氣汙染。

而清明連假今天收假，北返車潮湧現，國5雪隧北上路段前天狂塞14小時，最長回堵6公里，昨天凌晨2時才紓解，但中午前又再塞車，主線儀控緊縮秒數，最嚴重時回堵6公里，一路塞到深夜。

公路單位坦言，以往除非是春節，「這種塞車的狀況，的確比較少見」，可能因為疫情 趨緩，出國旅遊的人還不是很多，所以在國內走走。