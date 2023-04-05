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受虐嬤付不出5000元 無法安置淪人球

記者陳雨鑫／台北5日電
各縣市安置補助費偏低，以致部分家暴受虐老人就醫後無處可去，成為人球；示意圖非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）
各縣市安置補助費偏低，以致部分家暴受虐老人就醫後無處可去，成為人球；示意圖非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

家住東部的70多歲張媽媽長期飽受家暴，只要不拿錢給愛賭的兒子，就遭拳打腳踢，但她礙於顏面，不願報警，日前鄰居看不下，陪同就醫，被社會局緊急安置，但該縣市老人福利機構床位不足，如想入住其他安養機構，得花上2萬7000元，扣除政府安置補助費用，還差5000元，她拿不出這筆錢，只能繼續待在醫院，成為「家暴人球」。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，針對受暴婦幼，政府設有專屬的暫時居住住所，且採全額補助，但對象換成65歲以上老人，在遭遺棄、暴力對待時，則無專門收容住處，只能送往老人福利機構，但受人口老化影響，各縣市老人福利機構經常滿床，加上補助費用不足以支付一般養護機構，導致不少受暴老人找不到暫時棲身之處。

張淑卿指出，老人福利機構收治對象以無人撫養、遭人遺棄、疏忽照顧等長者為主，很少為了家暴老人預留床位，而各地方政府採取補貼制，平均每月代墊2萬2000元，但一般民間住養機構需自費7萬7000至3萬元不等，甚至更貴，其中差額需由受虐老人自行吸收。大部分機構知道受虐長輩或家屬常拿不出錢來，如果讓人住進來，現虧數千元，因此常找理由拒收。

「緊急安置的家暴長者人球愈來愈多」台北市立聯合醫院社工室主任楊君宜說，曾有一名受虐老人無處可去，沒有任何一家機構願意收置，最後竟在醫院滯留一個多月，這就是社工界所說的「社會性住院」，治療結束但病人沒地方可去，住院費用只能靠院內社工室募款，協助支付。

對於受暴長輩所面臨的困境，張淑卿說，「政府完全置之不理」，台灣老年人數量愈來愈多，被機構踢來踢去的人球案例也隨之增加，社工必須不停打電話請託，有時甚至被逼到「直接帶受暴老人回家照顧」。

楊君宜說，「在台灣，人一老，好像就沒有什麼人權。」，因為社會福利不足，不少被虐、被疏於照顧的老年人竟無容身之處，處境堪憂。

老人安置爆人球問題 製表／陳雨鑫
老人安置爆人球問題 製表／陳雨鑫

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