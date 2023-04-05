疫後人流回不去 國道客運搭乘率少3成

今年清明連假國道從北到南均湧現車潮，台鐵 單日運量更創下疫後新高，但國道客運的疏運搭乘率普遍不到六成。客運業者直言，疫後民眾旅遊習慣已經改變，平均搭乘客運人次少兩至三成，可說是開愈多虧愈多，對整體客運業前途不樂觀。

根據公路總局統計，今年清明連假前三天搭乘率都僅在五成上下，今連假最後一天，仍有近六成空位。

雖然疫後私人運具客源難回流，但雙鐵等軌道建設因具有不塞車、可機動增班特性，疫後在民眾選擇上仍有競爭力；反觀客運業因性質與自用汽車 重複性高，在缺乏搭乘誘因的情況下，便是首當其衝。

首都客運總經理李建文表示，疫情 期間隨著自用汽機車增加，民眾旅遊習慣已經改變，即便疫後出遊人數雖沒有減少，但搭乘國道客運人次卻明顯降低，台北至羅東現為例，往年清明連假前一天都會大排長龍，今年搭乘率僅六七成。

統聯客運也說，受疫情移轉私人運具及駕駛缺工等因素影響，目前國道客運搭乘率僅達疫情前六成五左右，以此次清明連假疏運來看，搭乘人次也大約較疫情前同期減少三成。

交通學者李克聰呼籲，政府應想辦法提升客運業環境，包括檢討18項成本調整運價，否則業者只會愈營運，虧損愈大，恐不利於整體公共運輸系統發展。