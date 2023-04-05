毛豬貴如牛飆近百元 清明祭祖咬牙買

吃不消 忍痛買 毛豬每公斤批發價近百元創新高，不過由於今天是清明節，為了祭祀拜拜，不少民眾只好忍痛採買。（記者曾吉松／攝影）

今天是清明節，祭祀拜拜需求量增，加上市場休市三天，畜產品價格大漲。根據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬前天每公斤批發價99.03(台幣，下同)元，創歷史新高，桃園、新竹等市場單日交易價更飆破百元，有婆婆媽媽忍不住抱怨「這個價格快可以吃牛肉了」。不僅消費者買不下手，豬肉攤商也不敢調漲太多，乾脆放長假因應。

豬協指出，受到國際原物料價格高漲、去年仔豬流行性下痢死亡多及養豬場改建等影響，導致豬源供不應求、價格飆漲。農委會說，會視狀況機動協調台糖公司調度豬隻，另也會透過進口機制，維持市場供需及價格穩定。

連假期間毛豬價格不斷上漲，4月1日、2日，毛豬每公斤平均批發價分別為95.05元及95.33元；休市前一天，4月3日，毛豬每公斤批發價飆至99.03元，其中桃園、新竹、南投、台南、高雄市場單日交易行情，毛豬批發價更飆破百元。

「有吃過這麼貴的豬肉嗎？」雲林縣肉品市場總經理黃加安說，原預估豬肉拍賣 價格每公斤95元已是觸頂，未料竟拍出這麼高的價格，零售價格漲幅估計有三成。

面對豬肉價格一漲再漲，黃加安坦言，消費者吃到牛肉價格般的豬肉，承銷商硬著頭皮採購到手軟，豬農飼養成本提高、育成率下降，沒有人是贏家，農委會增加一天休市日，恐怕只能調節一時，整體價格短期難以回穩。

王姓攤商賣豬肉已25年，他說，不曾遇到這麼高的豬肉價格，如跟著一直漲，應沒多少消費者吃得起，不漲又沒有利潤 ，乾脆增加休息日，決定休六天出遊。記者走訪菜市場，蔡姓婦人原想買兩塊五花肉祭祖，聽到每台斤200元立刻縮手改買一塊。她說，雞豬蛋都漲，實在吃不消。

另有便當業者表示，豬肉價格上漲，便當成本也漲了至少一成，但也只能咬牙撐住，不會隨意調整價格。

小吃業者也吃不消，雲林有肉羹、小籠包業者從本月起各項產品調漲五元，也有烤肉業者計畫在豬肉價格回穩前增加休息日。

中華民國 養豬協會副理事長林承德表示，國際原物料價格高漲，每公斤飼養成本已達85元，再加上近年環保意識抬頭，業者只能減量精養，去年10月南部產區又因小豬流行性下痢（PED），造成豬隻死亡、豬源減少，供應失衡，進而導致豬價持續上漲。

農委會畜牧處副處長江文全坦言，部分畜牧場因配合豬舍改建，加上小豬下痢、藍耳病等疫病，毛豬供應量稍微減少，豬價上漲是反映成本，加上適逢豬隻供應吃緊時節，價格應會再提高，會視狀況機動協調台糖公司調度豬隻、穩定上市。