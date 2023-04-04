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大阪蘇啟誠事件翻版？ 駐巴西外交官墜亡 妻質疑遭霸凌

記者李光儀、陳熙文／台北4日電
署名王之化遺孀俞惠敏的公開信。(圖：民眾提供)
署名王之化遺孀俞惠敏的公開信。(圖：民眾提供)

中華民國巴西聖保羅辦事處組長王之化3月10日在當地墜樓身亡，網路昨傳出一封署名為其遺孀俞惠敏所寫公開信表示，王之化墜樓原因，疑與他在聖保羅不願草率核銷官邸修繕費，遭辦事處長馮光中挾怨報復霸凌有關。

外交部昨晚澄清，指相關修繕費用在王之化到任前就已核銷結案，王未曾經手或參與該案；針對王在辦事處的工作情形、與館長及同仁的互動，以及出納現金短少等相關問題，均已在調查階段，外交部將在問題釐清後，妥為向俞女士及外界說明。

王之化去年7月外派至聖保羅辦事處，今年3月13日，有媒體報導中華民國巴西聖保羅駐處王姓組長從駐地住所16樓墜樓身亡消息。當時報導就指出，王姓組長輕生墜樓原因，疑似與上級長官存在工作嫌隙有關。

網路昨傳出俞惠敏所寫公開信，要求外交部長吳釗燮「給含冤而亡、以死明志的外交人員一個公道」。俞在信中表示，她3月15日抵達聖保羅，當時馮光中還曾試圖帶風向，對外宣稱王之化對前妻「舊情難了」，「離婚後罹患憂鬱症，導致輕生」，還說同事都知道。

她極度悲痛下，想起王之化曾說過，因不願草率核銷鉅額官邸修繕費近40萬美元，遭馮光中挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書，設計栽贓王之化貪汙公款；王之化曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，她也傳給拉美司，希望外交部能主持公道。

與王之化熟悉的前外交部官員痛批外交部，這就是「大阪蘇啟誠事件的翻版」，出事了，外館和外交部都只想推到死人頭上。

中華民國 巴西 霸凌

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