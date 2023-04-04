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黑白集／狼教練染指選手輕判 體壇司法都病了

黑白集
某知名體育教練13年前性侵女國中生被判2年3個月。(示意圖／ingimage)
某知名體育教練13年前性侵女國中生被判2年3個月。(示意圖／ingimage)

國家射箭隊驚爆教練利用權勢，與未成年女選手發生性關係；金牌教練，竟是「狼師」。如此重大的惡行，一審法官竟只輕判二年三個月，讓人匪夷所思。

該教練伸出「狼爪」之初，女選手僅國三，不到16歲。女選手為了不被體罰、求取更好體育生涯等原因，持續與教練發生性關係。直至女選手大學後，才對該教練提出妨害性自主告訴。距離案發，已五年之久。

法官亦認為，此案使女選手身心受創，影響其人格發展，「惡行非輕」。但他輕判的理由竟是：「被害者均是同一人」，且女選手說高中後自覺與教練像「男女朋友關係」，因此教練在她16歲後的犯行全部無罪。七折八扣下，遂出現2年3個月的不思議徒刑。

網紅小玉，兩年前以換臉技術製作不雅影片牟利，朝野為此修法，小玉被判刑五年六個月。兩相對照，涉案教練不及其刑責一半。難道，只因小玉惹到的是蔡總統等大人物，而女選手相對微不足道，教練才被輕判？

應否修法加重「權勢性交」罪責，有諸多討論，此案是典型權勢性交案例。犯嫌兼具中學、國家隊教練身分，掌握選手生殺大權，可為所欲為。選手未成年即遭染指，如此判決，豈非鼓勵心術不正者可依樣畫葫蘆？這個判決，不知是體壇病了，還是司法病了？或者兩個都有病。

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