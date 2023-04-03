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歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

黑白集／缺電火燒眉毛 王美花卻不擔心

黑白集

立委質詢經濟部長王美花：中共若對台動武，台灣只有7天的天然氣存量，無法發電怎麼辦？王美花答稱，我們的天然氣存量是11天，大家不用擔心。

這樣的答覆，令人目瞪口呆。台灣天然氣存量不是外界擔心的7天，而是11天；整整多了4天存量，還真令人放心！但是，那然後呢？11天之後呢，戰爭就結束了，我們就宣告勝利了嗎？這點，王美花不妨請其夫婿顧立雄出來幫大家釋疑一下！

王美花的憂慮因子很低，她總是面帶微笑，很少生氣變臉，絕不讓民眾感受到政府有什麼做不到的事。立委問她今年不會缺電嗎，她毫不猶豫地說不會。問她核二廠停機不怕缺電嗎，她說「水力發電」可以彌補。但中南部不少水庫都見底了，哪來的水發電？王美花仍面不改色，說可以「鑿井取水」，並啟動抗旱和強制節水。

缺水缺電火燒眉毛，主管其事的王美花老神在在，始終有用不完的台詞。就像有立委問她，要不要請台糖也養雞幫忙紓解蛋荒？她的回答是：台糖養豬，「豬肉也有蛋白質」。市場缺的是蛋，你拿豬來搪塞，這又是個「何不食肉糜」者流。

只有11、12天的存量，蔡政府卻把天然氣發電比重訂為50％，還不斷挑釁，這豈非故意把自己的脖子放在別人刀口？王美花當然不擔心，她把憂慮都留給人民了。(轉載自聯合報)

天然氣 蛋白質 中共

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