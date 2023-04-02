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春雨短暫 台中微解渴台南落空

台灣新聞組／綜合2日電
受到華南雲雨區影響，中部以北白天降雨明顯。（記者林俊良／攝影）
受到華南雲雨區影響，中部以北白天降雨明顯。（記者林俊良／攝影）

受華南雲雨區移動影響，中南部1日陸續傳出降下春雨的好消息，有民眾驚呼「老天爺終於天降甘霖」，不過中央氣象局表示，中南部雨勢集中在苗栗、台中及南投山區，不過平均雨量不算多，僅三、四十毫米，台南及高雄山區平均僅10至15毫米，由於未來3至4天雨勢會愈來愈少，緩解旱象還要再等等。

高雄桃源、那瑪夏等山區原民部落，以及旗山、楠梓等地都開始下雨，雖雨勢不大，卻讓民眾開心不已。旗山區李姓蕉農分享毛毛細雨滋潤香蕉田的畫面說，「老天終於給雨滴，我們這快600天沒下雨了」。

台南也烏雲密布，一度傳出下起傾盆大雨，結果是一場空。南部水資源局表示，僅局部地區出現短暫陣雨，但稀少的雨水馬上被乾燥地面吸收，等同沒有降雨。經濟部南水局1日在曾文水庫、高雄甲仙堰執行增雨作業，整體雨量只下11.8毫米，水庫水位文風不動。

台中大梨山地區日前整夜降雨，大甲溪發電廠原逕流量從每秒5立方公尺增加到每秒8立方公尺，但因春雨短暫，發電廠長劉演鎮表示，目前雨量只能說是短暫解渴，還是缺水，民眾應節約用水。

據經濟部水利署資料顯示，1日德基水庫蓄水量為五成一，石岡水壩蓄水量已跌破三成三，用水吃緊。桃園石門水庫蓄水率已跌至49.7%左右，也是今年首次蓄水率低於五成。

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