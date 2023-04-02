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身障出遊 環境不友善

台灣新聞組／綜合2日電
南投日月潭是知名景點，不少輪椅族到了現場，發現船內沒有無障礙設施。（記者黃仲裕／攝影）
南投日月潭是知名景點，不少輪椅族到了現場，發現船內沒有無障礙設施。（記者黃仲裕／攝影）

清明連假首日，各地出遊人潮熱絡，對於身障者或輪椅族，從南投日月潭、台中高美濕地到網紅民宿，從交通、住宿到上廁所，旅程常一路坎坷，無障礙設施虛有其表，讓他們大嘆「美景當前，卻寸步難行」。

資深導遊許美玲常帶坐輪椅的家人出遊，她發現身障者出遊的主要障礙是交通，除了路況不佳，大眾運輸不見得友善，例如，低底盤公車並不普及，火車也不是每列車廂都有可固定輪椅的設計，電聯車則是人太多，未必擠得進去；即使是無障礙計程車載輪椅上下車，因為較費時，司機常會多收錢。

住宿也是身障者出遊的主要痛點。台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男舉辦多次身障者出遊，發現台灣的飯店浴室多不友善，為了擋水、乾濕分離，淋浴間門檻常超過十五公分，或門寬小於六十公分，廁所內的迴旋空間明顯不足。他有次想去杉林溪辦研習，但住宿環境不友善，再美的景點都難以欣賞。

彰化工藝家許宗煥也是輪椅族，他二月在高雄無障礙旅館過夜，房間設施完善，但廁所的門過窄，輪椅進不去，所幸他已練就「拆門」絕活，先把門板卸下，等退房前再裝回去，這也是他四處住宿的常態。

集體出遊 無障礙廁所不夠

彰化縣公共建築物無障礙設施勘驗委員許宗煥說，符合無障礙法規的觀光景點，像無障礙廁所常只有一間，第二間可能隔很遠，若身障團體集體出遊就明顯不夠，得大排長龍；身障者出遊最好先向當地遊客中心，確認無障礙坡道、廁所門寬等，才不會踩雷。

好不容易到了期待的景點，還有難關要過。柯坤男三月帶新加坡友人到日月潭遊湖，臨上船前，赫然發現該船拒絕搭載電動輪椅，因為重達上百公斤，人力搬不動，幸好當天使用一般輪椅，工作人員幫忙抬上船，要是重度脊髓損傷患者仰賴的電動輪椅，就沒法玩了。

柯坤男說，其實日月潭有無障礙遊艇，讓電動輪椅上船，但只開放團體預約，個別單獨出遊的輪椅族就被遺漏了。

日月潭渡船遊艇公會理事長王英生說，潭區載客遊湖的船大約有一百艘，但都是小船，座位間距、通道較小，難以配置無障礙空間；船家會協助行動不便的遊客上下船，但仍以安全為主。

許宗煥則是在花蓮吉安親水公園玩時很掃興，他發現園區有身障運動體驗區，興沖沖推輪椅過去，才發現體驗區鋪了碎石子，輪椅根本推不動，看得到卻用不到，有些餐廳的戶外區也是如此。

號稱「一生必遊」的台中高美濕地，台中市脊髓損傷者協會理事陳華國指出兩處入口差異大，一處道路平穩，但得繞遠路；離停車場較近的斜坡道則很陡峭，輪椅族很吃力，也暗藏倒退嚕的安全風險。

台中市農業局指該斜坡道是海堤，非無障礙坡道，會研議是否須增設公告。

全台宮廟都少不了階梯，不少宮廟缺乏無障礙設施，讓身障者參拜不便。（記者劉學聖／攝...
全台宮廟都少不了階梯，不少宮廟缺乏無障礙設施，讓身障者參拜不便。（記者劉學聖／攝影）

日月潭 新加坡 觀光

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