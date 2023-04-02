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新聞評論／對浮屍無感 蔡政府對人命如此冷漠

聯合報社論
從2月27日至3月29日止，台灣警巡機關共發現20具浮屍，其中包7名越南籍，研判和偷渡案有關。(記者廖炳棋／翻攝)
從2月27日至3月29日止，台灣警巡機關共發現20具浮屍，其中包7名越南籍，研判和偷渡案有關。(記者廖炳棋／翻攝)

台灣沿海近一個月發現20具浮屍，內政部長林右昌在立法院答詢時表示，其中包括9名本國籍、7名越南籍，本國籍為落海或輕生，越南籍跟偷渡案件比較有關，但無證據顯示與人口販運相關。這樣的說詞與態度，不只暴露他對主管業務的不熟悉，更反映出蔡政府官員對人命的冷漠。

根據官方陸續揭露的訊息，2月27日高雄港外海發現一具浮屍，為去年底被查獲非法打工遣返的越南籍女子，死者在台打工的丈夫指認時悲慟萬分，不解才回越南不久的妻子，為何會成為出現在高雄外海的冰冷屍體。另外，2月間越南當地社群便流傳訊息稱，有越南同胞在台灣外海落海；越南駐台北經濟文化辦事處也曾通報中華民國政府，有14名越南籍人士偷渡來台。

台中港離岸風機平台則在3月7日發現一具離奇男乾屍，初步調查疑是越南籍偷渡客因翻船或遭丟包落海後，爬上風機平台等待救援，最後卻因飢餓、烈日曝曬致死。

但直到3月底，外界驚覺台灣沿海陸續出現多具浮屍，社會議論紛紛，高檢署才緊急召集相關機關討論就「岸際浮屍」成立檢、警、海巡、法醫的聯繫平台。相較於官員對狒狒之死爭相表態，對人命流逝的反應卻是如此緩慢而無感，難怪被譏「人不如狒」。

林右昌跟警方都稱國籍浮屍是落水或輕生，家屬對死因都沒意見，似乎輕鬆結案。但別忘了，三一九槍擊案官方認證的槍手陳義雄，一開始也是沒被注意的浮屍，家屬也對死因沒意見。陳水扁宣稱「動搖國本也要查辦到底」的尹清楓案，尹死後被丟入大海，發現者更沒想到後來的驚人發展。如果今天的落水者中有人是被討債集團丟包，目擊者、家屬都沒表示意見，執法人員是否就順手甩鍋不查了？

至於多名越南籍浮屍，檢警從現有事證綜合研判，很可能是人蛇集團載運企圖偷渡來台打黑工者，中途因故丟包落海。事實上，根據移民署資料，目前台灣的移工約有3.5%是偷渡客，尤其以越南籍為大宗，主要原因多為避免高額仲介費，或逃逸移工被查獲遣返後無法再來台，寧可花錢冒險偷渡，只想再來台工作。這樣的現象，更讓有利可圖的人蛇生意熱度不減。

官員在浮屍事件上最駭人的表現，是對偷渡問題與人蛇集團的漫不經心。去年的柬埔寨詐團凌虐事件，才暴露台灣人口販運猖獗問題，政府查不到詐團背後主謀，找仲介人力的人蛇下手；如今又發生多名越南偷渡客疑在外海遭丟包的莫名死亡事件，都可看出人蛇集團遍布台灣各地、甚至與海外人蛇掛鉤的嚴重性。

主管治安的內政部長被問及浮屍是否與國際人蛇集團相關時，竟回答說，目前跡象看起來跟偷渡案比較有關。林右昌顯然搞不清楚偷渡客與人蛇集團間的關聯性，除對台灣及國際間的人口販運問題陌生無知外，對政府該負的責任、該如何給民眾安居的環境，更是毫無所覺。

2015年，敘利亞3歲男孩艾倫隨父親逃離家鄉戰火、從土耳其搭橡膠船要偷渡進入歐洲，最後卻陳屍於地中海海灘的那1幕，震撼全球；當時的德國總理梅克爾頂住國內反對壓力，宣布開放難民的決策，展現的人道精神，讓她站上國際領導人的另一高峰。

回過頭看漂流在台灣沿海的浮屍事件，許多民眾都有滿腹疑問，到底是哪些人？有無涉及國際人口販運、器官買賣等非法犯罪情事？但蔡政府官員對待這些生命的態度，不得不讓人感嘆，人命價值幾何。這還是號稱最重視人權的政府。

偷渡客 越南 遣返

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