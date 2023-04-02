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3度易址定案 國家動漫博物館落腳台中

記者余采瀅、趙容萱／台中2日電
國家漫畫博物館落腳在台中刑務所定案。(記者黃仲裕／攝影)
國家漫畫博物館落腳在台中刑務所定案。(記者黃仲裕／攝影)

國家動漫博物館一波三折，經三度易址，行政院副院長鄭文燦昨宣布國漫館落腳台中刑務所，已修復的東側官舍群15棟古蹟與歷史建築先行策展，預計今年底開館，北側則新建場館，預計投入逾20億元(台幣，下同，約6509萬美元)，由文化部全數支應。動漫迷說，期待已久的國漫館終於拍板在台中，有助於動漫產業發展，盼政府加速籌備工作，讓夢想成真。

台中市長盧秀燕說，不分朝野黨派都爭取國漫館在台中，過去多次選址她都陪同會勘，「不論文化部選址在哪裡，只要在台中，市府都全力配合」。

國漫館2017年原規畫設在水湳中台灣電影中心，後來因文化部認為場地不適合，經協調中市府提供7處場址，文化部2020年10月擇定「帝國製糖廠台中營業所」、「新民街倉庫群」兩處場址，作為國漫館基地。不過，帝國糖廠有委外合約直到2024年，且空間分散不利規畫，遲未能定案。

文化部長史哲上任後先會勘台中刑務所，鄭文燦昨再度視察，最終拍板定案國漫館將落腳台中刑務所，包括東側的官舍群，並在北側新建3500坪的主場館，兩區合計2.43公頃，總使用空間超過4000坪。

鄭文燦表示，台中刑務所東側已花費2億元完成修復，是現成的基地，加上北側新建場館，可成為國家漫畫博物館的所在地。不過，因基地大且要新蓋場館，原經費10億1500萬，預估需增加2倍以上預算，希望今年經常門預算多一點，讓活化早點完成。

史哲說，國漫館將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、演出、專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。他也承諾加速籌備工作，軟體先行，年底前先在台中刑務所官舍群策展，體驗台漫的魅力。

台中市漫畫從業人員職業工會理事長許瑞峰說，台中刑務所是著名打卡景點，交通便利，但腹地不大，擔憂無法容納豐富的漫畫藏書，只能展覽，而展示點是否為「漫畫專屬」？有待政府規畫。他也建議應與出版社合作，或與在地漫畫老師連結，舉辦動漫教學，讓國家級漫畫博物館更多元化，避免淪為蚊子館。

國漫館三度易址過程 資料來源／文化部、台中市政府
國漫館三度易址過程 資料來源／文化部、台中市政府

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