花蓮「黑手鳥爸」12年顧1700隻傷鳥

賴俊聰12年來幾乎是全年無休細心照顧傷鳥。(記者王燕華／攝影)

在花蓮開設修車廠的賴俊聰愛賞鳥，因緣際會，扛下花蓮野鳥學會傷鳥救傷工作，把修車廠打造成傷鳥中途之家，邊修車還要隨時支援照顧傷鳥，12年來經他手照顧的傷鳥達1700隻，堪稱「黑手鳥爸」，近半數因為他的照顧得以回復健康，成功野放。

55歲賴俊聰是台南人，因為在花蓮當兵，退伍後落地生根，1995年花蓮縣野鳥學會成立時就加入，賴俊聰位於花蓮市的修車廠有閒置空間，他義不容辭打造成傷鳥中途之家，幾乎是24小時待命，只要民眾送傷鳥來，甚至得放下手邊修車工作，先為鳥兒記錄資料，做初步檢傷，若有傷還得送往動物醫院治療。

他曾與鳥友合力照顧一群約30隻因地震 落的小雨燕雛鳥，小鳥餓了就張嘴討吃，餵完一輪又要重頭再餵起，大約10分鐘得餵一次，足足照顧1個月。

今年初一隻保育類東方白鸛落難，熱心鳥友救起送到賴俊聰手中，原本身體虛弱的東方白鸛在賴俊聰細心照顧下恢復元氣，但隔天要進籠子餵食時，這隻東方白鸛突然起身作勢要攻擊，他趕緊逃出籠外才沒受傷。

12年來賴俊聰照料過150種、1700多隻傷鳥，光是去年就超過400隻。他說，若收到的是沒見過的鳥種，印象特別深刻，但無論保育類或是一般鳥種，他都用盡全力照顧，只要看見鳥兒恢復健康，張開翅膀回歸大自然，就讓他很有成就感，目前跟東華大學合作學習課程，有學生會來協助照顧，他也歡迎有興趣的人士加入。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟說，若看見雛鳥落巢，可觀察一下等鳥媽媽回來；若是撿到傷鳥，不要自行餵食，可先給水及保溫，送到救傷中心或動物醫院照料。