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防逃逸事件再現 六福村狒狒限半年內植晶片

記者郭政芬、彭宣雅／新竹1日電
專家認為，六福村的狒狒族群龐大，容易產生社會性爭擾，可能導致狒狒被迫逃跑。（記者余承翰／攝影）
專家認為，六福村的狒狒族群龐大，容易產生社會性爭擾，可能導致狒狒被迫逃跑。（記者余承翰／攝影）

六福村逃逸狒狒事件鬧得沸沸揚揚，農委會林務局昨會同新竹縣政府及專家學者到六福村野生動物園，勘查狒狒飼養場域。林務局證實，依六福村的資料顯示，園區狒狒並未全數結紮，已要求一個月內完成改善防逃設施等作為，六個月內全面為狒狒植晶片

此外，林務局也擬修正野保法第37條及第51條，未來圈養動物逃逸，罰則將從現行的1萬至5萬元（台幣，下同，約327.4至1637.2美元）不等，提高到6萬至30萬元不等；另也修法要飼主負擔動物逃逸圍捕費用，預計4月可完成上路。並將依野保法，公告應註記的動物種類及註記方式（例如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。

林務局表示，針對圍捕狒狒過程引發的爭議，已發函要求桃園市及新竹縣政府提交詳細報告，並提醒桃園市府可向六福村求償圍捕費用。

林務局昨現勘發現，東非狒狒園區的防逃電牧線設置數量及高度不足，圍牆雖高達四公尺，但與外圍樹木過近，一旦樹木過高或傾倒，狒狒即有機會攀爬逃出。

林務局表示，要求六福村一個月內加高防逃電牧線並增加數量，靠近電圍欄的樹木應全面修剪等。

由於狒狒區的環境設計仿照東非的原棲地，地面有不少涵洞供動物躲藏，部分道路掏空位置也成狒狒躲藏之處，加上狒狒採自由放養，專家學者認為，目視或用科技手段清點狒狒都很困難，要求六福村六個月內完成狒狒的晶片植入及登記工作。

林務局表示，狒狒區場域面積廣達四公頃，隱蔽死角多，因此以限期改善防逃措施為優先要務，並請園方即日起，每天用空拍機拍攝，自行檢視狒狒日常行為及圈養環境，也將影片提供農科院協助建立AI辨識模型。

農委會主委陳吉仲說，針對狒狒逃亡遭射殺死亡，會在一個月內將事情始末說明清楚，也會協助六福村精進動物管理。

晶片 動物園 AI

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