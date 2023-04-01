1.3萬噸強酸倒河裡 3公里溪床「一隻魚都沒了」

芫吉公司長期偷排強酸廢液，遍及桃、苗、中三縣市，圖為苗栗三灣鄉中港溪河床遭強酸汙染3公里。(圖：檢警提供)

桃園芫吉公司專門收受強酸廢液，假借再利用名義卻未經合法製程，和土地仲介、卡車司機勾串，聯手在桃園、苗栗、台中3縣市亂倒1萬3000公噸強酸，規避逾8000萬元(台幣，下同，約260萬美元)處理費，苗栗中港溪河床遭染紅3公里，連當地露營區業者都成共犯，檢方坦言遭汙染河川「連一隻魚都沒有」，實在駭人，昨依違反廢棄物清理等罪起訴11人。

檢方根據申報量、流向統計，芫吉棄置廢酸液高達1萬3000多公噸，換算約4.5個標準游泳 池大，甚至可供一般4人家庭用水27年。

起訴指出，全案從化工廠、仲介、土蟲及土尾是一條龍犯罪集團，除扣押芫吉財產5659萬元，也請法院審酌其汙染橫跨3縣市，強酸汙染土壤河川，惡性重大，建請法院量處適當之刑。

台中地檢署檢察官 陳祥薇去年10月7日獲報，指清水區有民眾亂倒強酸，檢警趕赴現場查獲陳姓男子承租土地，提供兩名司機載強酸亂倒，檢方從廢棄物來源、車輛軌跡追查，發現源頭來自桃園觀音區的芫吉公司。

檢方去年12月搜索芫吉公司，聲押林姓負責人、仲介土地及化工廢棄物的施姓男子獲准，今年1月再會同涉案司機赴桃園新屋區、苗栗三灣鄉、台中大里區，指認亂倒強酸的地點，專案小徒步沿苗栗三灣鄉中港溪溯源而上，發現河床綿延3公里都遭染紅。

據了解，檢察官溯溪時迎面而來是撲鼻強酸臭味，包括溪底、河床石頭一片橘紅，流動溪水中「看不到任何一隻生物」，宛如生態浩劫，令辦案人員相當震驚。