還有狒狒逃脫？六福村遭爆3年前就逾250隻只通報155隻

六福村動物飼養爭議 製表／王駿杰、郭政芬

東非狒狒被槍殺身亡，六福村多次否認狒狒非園區所有，前天深夜大逆轉，改口承認是從園區脫逃，昨由資深總監葉忠岳出面鞠躬致歉。有自稱六福村員工向本報爆料，3年多前族群結紮時，數量就逾250隻，通報155隻是造假數據，懷疑早有狒狒外逃，六福村表示，是否有其他狒狒逃脫，要確實清查才知道。

新竹縣農業處昨指出，收到六福村清查報告後，會盡速釐清案情事證，依野生動物保育法規定查處，並邀集林務局和野生動物專家一同協助六福村檢討戶外放養場域的防逃設施，強化園區安全性。對於狒狒逃亡18天圍捕所耗費的公共資源，桃園市府表示，待司法釐清事實後，六福村該負起的責任，會做出相應處置。

六福村改口承認狒狒從自家園區脫逃，核彈級說詞讓網友炸鍋，昨湧入灌爆六福村臉書，揚言抵制。網友留言「一開始就急於撇清，紙包不住火了才承認，一條無辜生命就這樣消逝了」、「生命教育 最差示範」、「做錯事不承認」，還有網友砲轟「殺狒滅口」。

葉忠岳昨說，脫逃事件造成社會大眾困擾，也占用社會資源，相當抱歉，園區最高主管都將懲處。

從狒狒被捕獲到承認是自家所有足足花了兩天，葉忠岳說，獸醫這幾天都在接受警方偵訊，前晚才取得聯繫，釐清腹部結紮傷口和園區其他狒狒吻合，立即展開稽查機制，並關閉野生動物園 區，徹查所有動物數量及防護設施。

狒狒究竟如何逃出？葉說，現階段還無法得知，但「防護措施包括牆高、電網都有很好防護，主管機關檢查也是完備的」。

外界質疑，狒狒為何未植入晶片 ，葉忠岳說，捕捉每隻狒狒就要麻醉，「比較不人道」，希望能和主管單位再研擬適當作法，若有必要將動物植入晶片，後續會討論。