我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

還有狒狒逃脫？六福村遭爆3年前就逾250隻只通報155隻

台灣新聞組／台北31日電
六福村動物飼養爭議 製表／王駿杰、郭政芬
六福村動物飼養爭議 製表／王駿杰、郭政芬

東非狒狒被槍殺身亡，六福村多次否認狒狒非園區所有，前天深夜大逆轉，改口承認是從園區脫逃，昨由資深總監葉忠岳出面鞠躬致歉。有自稱六福村員工向本報爆料，3年多前族群結紮時，數量就逾250隻，通報155隻是造假數據，懷疑早有狒狒外逃，六福村表示，是否有其他狒狒逃脫，要確實清查才知道。

新竹縣農業處昨指出，收到六福村清查報告後，會盡速釐清案情事證，依野生動物保育法規定查處，並邀集林務局和野生動物專家一同協助六福村檢討戶外放養場域的防逃設施，強化園區安全性。對於狒狒逃亡18天圍捕所耗費的公共資源，桃園市府表示，待司法釐清事實後，六福村該負起的責任，會做出相應處置。

六福村改口承認狒狒從自家園區脫逃，核彈級說詞讓網友炸鍋，昨湧入灌爆六福村臉書，揚言抵制。網友留言「一開始就急於撇清，紙包不住火了才承認，一條無辜生命就這樣消逝了」、「生命教育最差示範」、「做錯事不承認」，還有網友砲轟「殺狒滅口」。

葉忠岳昨說，脫逃事件造成社會大眾困擾，也占用社會資源，相當抱歉，園區最高主管都將懲處。

從狒狒被捕獲到承認是自家所有足足花了兩天，葉忠岳說，獸醫這幾天都在接受警方偵訊，前晚才取得聯繫，釐清腹部結紮傷口和園區其他狒狒吻合，立即展開稽查機制，並關閉野生動物園區，徹查所有動物數量及防護設施。

狒狒究竟如何逃出？葉說，現階段還無法得知，但「防護措施包括牆高、電網都有很好防護，主管機關檢查也是完備的」。

外界質疑，狒狒為何未植入晶片，葉忠岳說，捕捉每隻狒狒就要麻醉，「比較不人道」，希望能和主管單位再研擬適當作法，若有必要將動物植入晶片，後續會討論。

六福村雖認了死掉的狒狒是從園區逃出，對於獵人指是六福村人員下令開槍，是否堅持提告，葉忠岳沒正面回應，僅說現不方便說明。

東非狒狒身世大逆轉，六福村29日深夜改口承認死亡的狒狒是自家的，由資深總監葉忠岳...
東非狒狒身世大逆轉，六福村29日深夜改口承認死亡的狒狒是自家的，由資深總監葉忠岳（中）出面鞠躬致歉。(記者杜建重／攝影)

晶片 動物園 教育

上一則

李彥秀先爭議員、後謀立委 游淑慧斥：不太好

下一則

故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？「天方夜譚」

延伸閱讀

新聞評論／獵殺狒狒 混亂的指揮與對生命漠然

新聞評論／獵殺狒狒 混亂的指揮與對生命漠然
大逆轉 六福村改口「狒狒是我們的」

大逆轉 六福村改口「狒狒是我們的」
六福村10年養死8隻長頸鹿 高嘉瑜批動物墳場

六福村10年養死8隻長頸鹿 高嘉瑜批動物墳場
承認了 遭擊斃的狒狒來自六福村

承認了 遭擊斃的狒狒來自六福村

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南