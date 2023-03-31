故宮國寶大遷徙文物不曾損毀？「天方夜譚」

「故宮打破碗」事件去年轟動一時，如今三件受損瓷器「清 乾隆 青花花卉盤」（下至上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」、「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，已修復完成。(記者林伯東／攝影)

故宮器物處瓷器科人員去年5月整理文物時，因操作疏忽導致瓷器「清乾隆青花花卉盤」掉落地上破損，引爆轟動一時的「故宮打破碗」事件。如今三件受損瓷器已修復完成，並在昨天開幕的 「文物檢測 與修復在故宮」特展中展出。這三件破損文物經故宮助理研究員陳澄波花三個月修復，擺在展櫃中看似完整無缺。但陳澄波表示，肉眼近看還是可以看出修復的痕跡。

「故宮打破碗」事件發生後，第一時間出現各式各樣的流言。立委聲稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」，老故宮人說「故宮文物人為損害史無前例」，還有知名演員表示，從小到大第一次聽說故宮的東西會被砸，「我去管我就不會讓它砸了」。甚至有媒體評論表示「故宮文物歷經千里運送，抗戰時日本飛機轟炸、國共內戰時飄洋過海，都得以保存無損，偏偏在承平時期損毀」。這些「故宮文物從來不曾損毀、不會損毀」的說法，不是政治語言，便是暴露發言者對文物的無知、以及台灣民眾普遍缺乏的文資教育 。

故宮文物歷經十多年的「國寶大遷徙」，從北京到上海、南京、長沙、貴陽、重慶到台灣，在烽火戰亂中歷經陸運、海運，千里顛沛有可能「保存無損」？這當然是天方夜譚。一位博物館 界大老曾聽故宮耆老表示，故宮文物乘船抵達港口後，打開箱子，發現一整箱瓷器全破了。故宮人仍好好收藏這些破瓷，在未來幾十年的光陰中慢慢修補，最後成為你我眼中「完整無缺」的美麗展品。

如果文物都不會損毀，博物館又何須修復師？此次的 「文物檢測與修復在故宮」特展，正是展示修復師之必要、彌補觀眾和博物館人員認知落差的絕佳教育機會。展品之一「元十四世紀白釉獸耳瓶」，在第一次盤點紀錄，狀況為「破碎」。根據年代推算，可能便是文物在國寶大遷徙過程中因搬運造成的損傷。但經過修復師巧手修復後，隔著展櫃欣賞的觀眾，看不出曾有的損傷。修復前後的對照，讓觀眾知道，這些美麗展品的背後，是修復師的巧手與慧心。

此次引起軒然大波的3件受損瓷器皆屬「高溫瓷」。陳澄波指出，高溫瓷是博物館公認最穩定又最脆弱的典藏品。最常因「持拿」與「輕忽」發生物理性損傷；其次為運輸過程與不適當的包裝形成損害。

修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。陳澄波表示，完成黏合的處理後，會有不同程度的缺損、導致缺口容易被觀察到，造成視覺上的干擾。因此還要進行填補與全色的處理，最後成為觀眾隔著展櫃「肉眼看不出損傷」的完美瓷器。

「文物的破損是危機也是轉機。」陳澄波表示，透過破損文物，博物館可以進行完整文物無法進行的科學分析；透過修復展，則讓民眾知道文物會損傷與修復的重要。

故宮設置書畫、古籍檔案、器物與織品四大類型修復室，因應不同材質與文物類型提出修復方案，來延長文物壽命。故宮指出，「文物檢測與修復在故宮」分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，由於陶瓷文物具有高度審美與工藝價值，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，並使用不同的修復思維與方法，達到最好的保護。