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六福村10年養死8隻長頸鹿 高嘉瑜批動物墳場

記者林銘翰／台北30日電
六福村昨天深夜發出聲明稿，坦承被槍擊殺死的東非狒狒來自於園區。(圖：縣府提供)
六福村昨天深夜發出聲明稿，坦承被槍擊殺死的東非狒狒來自於園區。(圖：縣府提供)

流浪十餘天的狒狒前天遭到獵槍射傷死亡，六福村昨天晚間坦承東非狒狒來自園區，民進黨立委高嘉瑜今天表示，她在去年揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿，管理明顯有問題，而六福村把動物當成生財牟利的工具，早就已經不符合進步國家的價值。

六福村昨天晚間發布聲明稿指出，園區在3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，隨後立即加入協助捕捉行列，同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，所以在媒體詢問的第一時間回應「非本園區動物」，當日經過主管機關實地勘察，並且再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動物脫逃。

高嘉瑜上午在臉書發文表示，六福村從3月18日至今，時隔12天才坦承東非狒狒來自園區，事發過程六福村刻意隱瞞、逃避責任甚至撇清關係，直到獵人的一句話才讓社會知道，六福村竟然是要求射殺狒狒的兇手，更讓大家知道六福村跟著追捕狒狒的真相。

高嘉瑜批評，六福村不僅是動物墳場，還一再說謊甚至殺狒滅口，農委會、新竹縣政府應該立刻調查，六福村管理不善及虐待動物的問題。

高嘉瑜指出，長期以來，六福村把動物當成生財牟利的工具，已經不符合進步國家的價值，六福村內各種類動物的生活環境，其展演空間與圈養環境惡劣，造成無法滿足其動物本能的需求，導致異常行為的出現。

高嘉瑜認為，對於推動生命關懷教育，六福村忽略動物本身就是個獨立生命體，這種觀念在現代已經需要改變。

高嘉瑜提及，她在去年3月跟動保團體共同召開「長頸鹿追思記者會」，當時他們向2022年初過世的長頸鹿「布丁妹」致意，並且揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿，管理明顯有問題。

高嘉瑜認為，「動物園不該成動物墳場，動保教育不該是斂財工具」，而且六福村可謂劣跡斑斑，農委會與其他主管機關應該積極督導改善，她呼籲中央與地方主管機關應該立即調查、監督，全面檢討相關制度，避免動物繼續在六福村受虐。

高嘉瑜也說，有關維護動物的權利，自己有提出修正民法第195條，主張設立動保警察、解決動檢員人力不足的問題，對於動物展示的環境和後台飼養區域，呼籲農委會與相關主管機關實地走訪督導，「別讓有心人士以推廣動物教育的名義，實則壓榨動物尊嚴成為歛財的工具。」

教育 警察 動物園

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