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進口蛋上架就搶光 農委會：4月下旬補足缺口

記者彭宣雅、黃筱晴、陳立儀、黃煜穎／台北30日電
進口蛋29日陸續在全聯、家樂福、大潤發等通路上架，不過由於數量有限，才剛上架就被一搶而空，民眾仍是望著空蕩貨架興嘆。（記者林俊良／攝影）
進口蛋29日陸續在全聯、家樂福、大潤發等通路上架，不過由於數量有限，才剛上架就被一搶而空，民眾仍是望著空蕩貨架興嘆。（記者林俊良／攝影）

為解決台灣蛋荒，農委會月底前將從美、澳、泰國進口約700萬顆雞蛋，昨在超市通路上架，由於數量有限，進口蛋才剛上架，就被求蛋若渴的民眾搶光；農委會強調3、4月進口蛋總計超過3500萬顆，平均每天約有100萬顆進口蛋進入消費市場。不過產業推估，台灣日缺500萬顆蛋，進口蛋數量有限下，再加上每家門市鋪貨量不一，民眾「搶蛋」生活恐怕還要再一陣子。

農委會畜牧處長張經緯表示，現在雞蛋缺口每日約100萬至180萬顆不等，預計4月下半旬就可補足缺口，讓市場回歸正常機制。

農委會表示，本月底前將進口約700萬顆雞蛋，並向台灣加工業者調度280萬顆，陸續供應給四大超商、賣場、量販店，4月1日起，不僅雙北，全台都買得到。

進口蛋昨在全聯、家樂福、大潤發等通路上架，平均每顆蛋不到七元台幣，吸引民眾排隊搶買，還有民眾直呼比台灣蛋便宜多了，但也因數量有限，不少民眾撲空，忍不住抱怨「都進口蛋了，怎麼還要搶」。

其中全聯雙北地區昨開賣常溫美國進口蛋，以單一門市來看，上架70多盒進口蛋，約10分鐘就被搶光。家樂福北部40家量販店開賣澳洲進口冷藏雞蛋，首批進貨約8000盒，開賣一小時就完售，家樂福則是緊急公告，今天僅彰化以南27家量販分店會進貨，預計到貨4500盒。

大潤發雙北地區門市昨陸續開賣三款進口蛋，預計今日進口蛋可供貨至全台。愛買今起跟進開賣進口雞蛋，美廉社全台門市則於明日開賣。

不過產業界認為，台灣一天雞蛋消費量高達2400萬顆，且進口雞蛋也會提供部分做加工使用，真正能上架銷售進口雞蛋數量有限。

張經緯說，會透過原有洗選業者，分別供應給所有超商超市及量販業者，由他們供到原來的牌價系統去，供應全國消費者使用。

雞蛋 超商 澳洲

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