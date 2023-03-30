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自費當白老鼠？ 再生醫療雙法陷爭議

記者陳雨鑫／台北30日電
再生醫療解密。 資料來源／衛福部 製表／元氣中心
再生醫療解密。 資料來源／衛福部 製表／元氣中心

再生醫療雙法（再生醫療發展法、再生醫療製劑條例）昨送交立法院審議，衛環委員會完成審查再生醫療發展法，但其中多達14條沒有共識，保留條文，送交朝野協商。朝野立委難有共識，立委林為洲列出三大爭議，其中「花大錢、自費當白老鼠」最引人熱議，再生醫療費用昂貴驚人，被不少醫療院所視為「金雞母」，但治療效果卻可能不如預期。

台灣受試者保護協會、台灣女人連線、台灣社會心理復健協會、台灣勞工陣線、吳榮達律師等民間團體批評，政府大幅開放再生醫療範圍，但控管卻變得鬆散，不少患者為了接受昂貴細胞治療，賣房、借貸，最後仍是一場空，醫療權益受損，自費當白老鼠。

林為洲指出，已有癌友透過再生醫療，尋求生機，但部分療程百萬台幣起跳，且還不一定有效，而政府未曾公布過再生醫療個案成功率，根本就是自費當白老鼠；更令人氣憤的是，再生醫療法草案第11條規定「醫院可以成立營利性的再生醫療生技醫藥公司」，等於是兩頭賺。

爭議二則是再生醫療法草案第九條規定「醫療機構執行再生技術，如果符合三大條件，如有治療迫切性、經人體試驗證明安全、提供不含基改或轉殖人類細胞治療，不需要符合再生醫療製劑的規定。」也就是僅需完成二期臨床，就能申請藥品許可證。

爭議三為再生醫療法草案開放異體細胞、研究胚胎使用等，目前特管辦法僅開放安全性較高的自體細胞，一旦開放異體細胞，增加安全性疑慮；再生醫療研究涉及胚胎或胚胎幹細胞，還可能開啟複製人大門，引發倫理爭議。

對此，國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，胚胎幹細胞研究值得發展，已故台大婦產科教授陳信孚致力於胚胎細胞研究，已成功置換動物的體細胞基因，找到誘導性幹細胞，但至今仍無法分化成精子或卵子，如能持續研究，擬定配套，未來或許可幫助眾多不孕家庭。

衛環委員會昨完成再生醫療發展法審查，但眾多條文無法獲得共識，保留條文多達14條，包含具爭議的第九條、十一條、十九條，將送交朝野協商。

醫學 勞工 醫療費

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