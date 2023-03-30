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高端進軍流感疫苗市場 藍批衛福部開後門放水

台灣新聞組／台北30日電
立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）29日召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。(記者杜建重／攝影)
立法委員王鴻薇（左）、李德維（右）29日召開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，蔡政府是否為了拯救營收掛零的高端而大開後門。(記者杜建重／攝影)

高端疫苗日前發布重訊，與韓國GC Pharma合作生產的四價流感疫苗，取得衛福部食藥署藥品查驗登記審核通過核准函，將投入每年四價流感疫苗供應。國民黨立委王鴻薇、李德維及中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢昨天質疑，高端流感疫苗取得藥證過程疑點重重，衛福部「大開後門」，是否為了拯救近期營收「掛零」的高端。

食藥署藥品組科長黃玫甄說，高端皆依照規定申請審核，同時也完成3期臨床試驗；食藥署依規定核發許可證，沒有開後門。

王鴻薇說，衛福部4月準備進行公費流感疫苗採購招標作業，循例詢問有拿到流感疫苗醫藥許可證廠商，包含高端；也就是高端將投入每年約600萬劑公費流感疫苗市場，但高端今年1、2月營收幾乎掛零，質疑通過流感疫苗查驗，是政府拯救高端。

她說，根據藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除台灣臨床實驗，必須符合原產國已上市、且具有10大醫藥先進國家採用證明，但這10大醫藥先進國家並不包含韓國；且高端與GC Pharma合作，卻沒有原裝進口疫苗，而是進口疫苗原液，再由高端進行充填分裝。

王任賢表示，現在還是疫情指揮中心成立期間，所有防疫物資都可徵用取得，不需走採購法程序，高端利用這種「巧門」取得藥證，「這像是政策放水」。

高端疫苗昨發聲明，對特定人士攻擊與抹黑，深感失望與遺憾，已委託律師評估並採取應為之法律行動。

高端指出，近年國光也接受大陸及美國充填代工，協助全球疫苗供應，這種醫藥品或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程皆為產業鏈全球化一部分，未有可議之處。

國光隨即也發聲明，國光四價流感疫苗原液是在國內生產並充填為成品供應，2015年執行並完成兩千多人人體臨床試驗後，依法經查驗登記領證上市，其後每年供國內民眾施打，並執行施打後安全性調查，呈報主管機關。

流感疫苗 營收 防疫

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