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大逆轉 六福村改口「狒狒是我們的」

台灣新聞組／台北30日電
六福村29日突發布聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，因該母狒狒身上雖無晶片，獸醫卻一眼就認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣。(圖：林務局提供)
六福村29日突發布聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，因該母狒狒身上雖無晶片，獸醫卻一眼就認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣。(圖：林務局提供)

桃園東非狒狒遭獵殺身亡，一大謎團是狒狒到底從何而來？原本再三強調園內狒狒沒短少的新竹縣六福村，昨晚10點多發出聲明，坦承27日狒狒受傷送到六福村救治時，發現「結紮傷口特徵與園區狒狒吻合」，判斷狒狒為六福村所有，全案大逆轉。園方表示，即刻關閉動物園區徹查動物數量，並將懲處相關人員。

東非狒狒本月10日被發現在桃園平鎮地區出沒，消息23日傳開後，六福村第一時間對外表示園內清點動物沒少，一再強調「並非園區逃離的動物」。林務局當天與竹縣府農業處前往六福村稽查，認為狒狒區有「護城河」和高達4.6公尺高牆，高牆上布有電網，未發現設備損壞或有動物脫逃跡象，讓兩單位認為「園內逃脫可能性低」。

不過，因為六福村向竹縣府農業處登記的草原狒狒和東非狒狒共155隻，六福村清點後表示沒短少，還多了1隻小狒狒。竹縣府農業處認為狒狒群體飼養於大型開放展場，現場鑑定種類及數量有其難度，要求園方1周內以科學方式清點回報。

桃園狒狒脫逃多日後，27日在圍捕過程中遭獵人射傷不治。六福村昨晚突然發布聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，該隻母狒狒身上雖無晶片，獸醫在救治時一眼認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣，判斷「脫逃狒狒應為六福村所有」。

六福村還表示，對狒狒生命的消逝，六福村感到無限哀傷，相關主管及同仁將懲處，但強調保育類動物照護不易，人才培養困難，對於這次結果也非常自責；未來將更強化動物園區安全措施、動物數量掌握機制。

林務局表示，六福村當初是接收ㄅㄆㄇ猴園裡的狒狒，早年就沒有植入晶片，儘管法規沒有強制要求，但站在林務局的立場，還是希望園區內的哺乳類都能夠施打晶片，會比較好管理。另也要求新進動物都要植晶片，並要求各縣市政府加強動物園查核登記。

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