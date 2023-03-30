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新聞評論／獵殺狒狒 混亂的指揮與對生命漠然

聯合報社論
新竹縣六福村29日坦承狒狒為六福村所有。圖為日前狒狒被捕捉到時，被放進臨時拿來的狗籠內，交付給六福村人員。(記者陳正興／攝影)
新竹縣六福村29日坦承狒狒為六福村所有。圖為日前狒狒被捕捉到時，被放進臨時拿來的狗籠內，交付給六福村人員。(記者陳正興／攝影)

一隻東非狒狒被獵殺，瀕死前，白目官員輪番合照，炫耀功績；在輿論撻伐下，一夜後，變成官員一字排開，對狒狒遺體鞠躬、默哀，要牠一路好走。自以為「立功」的獵人，其實是奪命殺手，卻說不出是聽了誰的指令開槍。前倨後恭的轉變，揭露台灣仍是保育荒漠，指揮體系紊亂，主責官員毫無專業，對生命始終漠然。

在台灣大街遊走十多天的異國狒狒，從未傷過任何人；但政府的獵捕行動，卻以令人錯愕的奪命槍殺作收。十幾公斤的狒狒，不過是一隻普通家犬大小，連日來卻被渲染成凶猛野獸。官員則大張旗鼓成立「抓狒戰情室」，將追捕英姿昭告天下，卻不管狒狒死活，這才是民眾深感憤怒的主因。直到群情激憤，桃園市長張善政才接受官員辭職，並強調「善待動物、尊重生命，必須是我們追求的價值」，卻已難彌補遺憾。

整個獵捕作業的指揮系統，混亂脫序到難以想像。依地域管轄區分，表面上負責指揮的是桃園市農業局；實際上，新竹縣農業局也接獲通知待命，而與狒狒逃脫有關的六福村動物園也派人參加。更意外的是，還有「第四組人」，是專門從事外來種埃及聖鹮移除工作的「獵人」；正是這名未經合法授權的獵人，以實彈奪走狒狒的性命。

試想，4組互不隸屬人馬群聚現場，彼此甚至不知道對方的存在，也不知道對方的行動目的；如此一群烏合之眾，怎麼可能不出事？也因此，未獲授權在場的六福村的獸醫連發3槍麻醉槍皆未中，一旁的獵人以為他是農業局人員，要求授權開槍，即以實彈射出致命的一槍。事後獵人才知，此人是六福村獸醫，他有何資格授權？更扯的是，桃園農業局人員隨後進入，竟不知狒狒已經中槍，又補了麻醉槍將之擒獲入網，然後便輪番上陣擺拍。作秀之間，竟無人告訴官員狒狒已中槍。

理應守護保育類動物的官員，第一時間不檢查狒狒的生命跡象，竟手比Ｖ字與落網狒狒合照，「拍一張給我女兒看」。「保育」二字，在專委眼裡算什麼？俟發現中槍的狒狒已經殞命，桃竹兩縣官員隨即開演「推手」戲碼：桃市說不是我殺的；竹縣說只是要獵人「待命」，沒要他開槍。原本要送往台北動物園的狒狒，更中途被攔胡送到六福村，然後「牠就死了」。

野生動物上了台灣大街，多半沒有好下場。9年前河馬「阿河」從貨櫃車摔落，倒臥大街；接著吊車鐵鍊斷裂再重摔，奄奄一息。最後飼主把牠扔進漁池說是「水療」，受盡折磨，回天乏術。「阿河輓歌」道盡台灣的「保育」只是紙上口號。9年後，無名狒狒仍是相同命運：混亂龐雜的指揮體系、缺乏專業的捕捉行動與計畫，任由一個以獵殺為業的獵人射殺，再上演官員撇清記。

台灣進口及走私的動物日益繁多，若連狒狒都是一筆糊塗帳，其他動物可想而知。地方農政單位對此往往睜一隻眼、閉一隻眼，出了事便選擇性緘默。也難怪，「暗殺狒狒」的陰謀論在網路甚囂塵上。這隻短暫自由的狒狒，以莫名的死亡作結；牠的故事，真切描繪了官員對保育類野生動物的無知與漠然。(轉載自聯合報社論)

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