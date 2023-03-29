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承認了 遭擊斃的狒狒來自六福村

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村坦承園內狒狒脫逃，釀成此次社會矚目案件。記者巫鴻瑋／翻攝
六福村坦承園內狒狒脫逃，釀成此次社會矚目案件。記者巫鴻瑋／翻攝

六福村晚間突發布聲明，坦承脫逃離家的狒狒的確是六福村所有，因該母狒狒身上雖無晶片，獸醫卻一眼就認出結紮手法跟園內其他狒狒一樣，六福村宣布明天上午10點30分將召開記者會說明，同時對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

六福村聲明指出，感謝各界關切，園區於3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，故於23日媒體詢問的第一時間回應非本園區動物，當天經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此園區仍認知無動 物脫逃。

不過主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與本園區申報數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，六福村啟動盤點機制，包含26日上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，因之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

27日狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，故立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，園方立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

對於狒狒生命的消逝，六福村發表聲明感到無限哀傷，事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉、已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，也會與員工共同承擔，未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃。

六福村懇請社會大眾給同仁一點空間，保育類動物照護不易，人才培養困難，同仁都是真心喜愛動物，對於這次結果也非常自責，難過不已「再次謝謝大家的指教，並再次致上我們最誠摯的歉意，我們會更加努力讓園區更趨完善」。

動物園 晶片 槍擊

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