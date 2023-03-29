台灣大麻成隱患 高學歷、白領施用黑數多

台灣大麻走私嚴重，非法栽植也越來越多，但施用人口查緝不易，台高檢已列首要打擊目標。圖為警方去年查獲456公斤走私乾燥大麻花。（記者李奕昕／翻攝）

台灣高檢署昨天進行查緝毒品 案件情勢總分析，去年全台毒品查獲9916.4公斤，創歷年新高，查獲人口以施用二級毒品人數最多，達2萬7836人。台高檢並針對近年竄起的二級毒品大麻提出示警，將結合緝毒六大系統全面壓制。

司法單位去年查獲大麻共1559.96公斤，較前年暴增549%，台高檢昨邀請衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊鴻報告大麻對人體危害與影響，刑事局毒品查緝中心股長洪培倫報告大麻施用族群分析與警方查緝作為。

專責檢察官林秀敏指出，去年各級毒品施用人數4萬2418人，施用第二級毒品2萬7836人最多，其中又以大麻竄起令人憂心；分析大麻具有市場需求增加、施用黑數較高、具危害性等隱憂，需全面壓制防止濫用。

檢警分析全台大麻施用人口，教育 程度高、具有國外生活經驗、白領階級偏多，以及大多隱蔽在家施用的特性，都使得大麻施用人口黑數居高不下且難以查緝。

全台大麻來源從以往自國外以旅客托運或夾藏、貨櫃或快遞郵包走私，演變至今全台「自產自銷」，在室內大型溫室或戶外偏遠處進行大規模栽種。但大麻目前仍是全台走私毒郵包最大宗，占總體48%，走私國家以美、加為主。

李俊鴻認為，近年部分人士推動大麻合法化 ，常以部分國家大麻合法或開放醫療用途，卻未細究大麻中四氫大麻酚（THC）屬二級毒品和管制藥品，僅大麻二酚（CBD）可作醫用處方，濫用不僅與其他毒品一樣會成癮、有戒斷症狀，目前也出現摻入添加物或混用合成大麻情況。

若青少年便過度暴露或成癮，對於未來記憶、空間感、靈活度和學習力都將造成缺損，且日後罹患思覺失調症風險提升六倍。高劑量而長期施用將造成智商顯著下降、出現精神症狀，甚至暴力行為，開車風險更不亞於酒駕。

洪培倫說，大麻已成全台主要施用毒品種類，施用人口為教育程度較高，或具有國外生活經驗者，較不易查緝，存在大量犯罪黑數。警方未來會將大麻列入安居緝毒專案重點掃蕩。

林秀敏指出，少數支持大麻合法化聲浪，恐使民眾對其產生誤解而造成蔓延，台高檢會將大麻列為首要打擊目標，由警政署訂定查獲大麻獎勵，鼓勵查缉。

大麻屬法定二級毒品，無論製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用均構成犯罪，如大麻油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾等製品，只要含主成分THC達10ppm即視同二級毒品，無論透過網購、快遞寄送，或自國外攜帶都將觸法。