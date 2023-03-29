政客見獵心喜 有政府沒真相

東非狒狒的自由之路被一顆子彈終結。牠名列保育動物，沒想到竟死於埋伏獵人之手，卻不知是誰下令。法律如無物，這是台灣的日常。狒狒不知從何而來，也死得不明不白；更可悲的是，狒狒死後還有許多人見獵心喜。

台灣號稱法治國家，外勞黑工屢見不鮮，走私動物更是猖獗。舉國關注狒狒行蹤及由來，唯獨主管的農委會視若無睹。諷刺的是，殺狒獵人的車上還掛著農委會新竹林管處「執行公務中」的牌子。看似合法，但無人承認下令格殺；狒狒死因和身世一般迷離，正是「有政府沒真相」的寫照。

狒狒逛大街引發全民關注，官員忙著宣傳危險，卻無人關心動物生命權。狒狒落網後，桃園農業局官員急著擺拍要向女兒炫耀，猶如警政高官爭與槍擊 要犯合照，卻沒看到狒狒中槍垂死。當年319槍擊案留下一團謎霧，今年的狒狒327槍擊案，謎團並不更少。

桃園市府一味圍捕，忽略野生動物的保育，畢竟理虧。但綠營民代和側翼圍剿張善政 ，批他利用垂死狒狒拚政績；說穿了，也難掩自己吃冤死狒狒「血饅頭」的難看吃相。政客利用狒狒相煎，難抑「見獵心喜」之情，誰來憐惜狒狒？

狒狒之死，讓人想起前年被安樂死的百餘隻走私貓。蔡政府承諾加強動保措施，終被吹散在風中，荒謬島荒謬事再重演。(取自聯合報黑白集)