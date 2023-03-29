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工運大老性侵女秘書：你錯在太漂亮

記者林孟潔／台北29日電
工運大老賴萬枝強咬女秘書乳頭還用手指性侵，被依強制性交罪判刑3年2月定讞，他聲請再審被法院裁定駁回。（圖／聯合影音網）
工運大老賴萬枝強咬女秘書乳頭還用手指性侵，被依強制性交罪判刑3年2月定讞，他聲請再審被法院裁定駁回。（圖／聯合影音網）

工運大老賴萬枝九年前參加活動，在飯店房間強吻女秘書，還掀衣咬傷女秘書乳頭再指侵得逞，被依強制性交罪判賴萬枝3年2月徒刑定讞。賴以女方的衣物及內衣未驗出自己的DNA或唾液等，作為新證據聲請再審，台灣高等法院裁定駁回他的聲請，可抗告。

賴萬枝擔任某工會總會幹部時，2014年6月12日和女秘書一同參加勞工教育活動，入住南投某會館；當晚女秘書不勝酒力回房間休息，賴以探望為由和友人一起到女秘書房間，見另名工會同仁醉倒在女秘書床上昏睡。

賴等人先將工會同仁攙扶回房間休息，女秘書以為大家都離開，放心地倒臥在床上休息，未料賴萬枝見狀，強趴在女秘書身上親吻，不顧女秘書大喊「你給我滾」，他仍掀開衣服咬傷女秘書乳頭，最後以手指性侵得逞。

賴萬枝離開房間前，還對女秘書說「這件事情我有錯，但是你也有錯，你錯在長得漂亮又優秀，我很感謝你在工作上對我的幫忙」。

法院認為，女秘書事後被診斷出創傷後壓力症候群，加上其他同事的證詞，認為案發後女秘書對賴萬枝態度有變，一、二審依強制性交罪判賴萬枝3年2月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

賴萬枝以台灣乳房學會回函、女秘書說法有可疑之處、女秘書的衣物和內衣均未驗出自己的DNA等作為證據，向法院聲請再審；高院認為，賴主張的事由和證據，不論是台灣乳房學會函文內容本身，或結合其餘卷證資料綜合判斷，都難以認定足以影響原確定判決，認為賴聲請無理由，裁定駁回。

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