人行道鋼釘絆倒婦人 高市府假證被識破

高市人行道鋼釘絆倒路人，圖為示意圖。（聯合報資料照片）

高雄伍姓女子遭人行道突起鋼釘絆倒，摔到腦震盪且四肢擦挫傷，她向高雄市政府請求國賠134萬餘元(台幣，下同)；高雄地方法院審理時，市府拿別處人行道施工修補照片，企圖解釋有善盡養護責任，被法官識破，判市府要賠伍女5萬9983元。

伍女昨表示，官司走了兩年多，賠償金額多寡不是重點，判決點出市府疏失，希望市府重視行人權益。高雄市工務局則說，養工處提供日常巡查修補照片，並無造假，待收到判決文後辦理後續作業，為避免勞民傷財，傾向不上訴。

判決指出，伍女前年1月18日中午走在市區一處人行道，突遭地面突起鋼釘絆倒，伍女摔倒傷到腦部，有輕微腦震盪，臉部、手部多處挫傷，左膝、腳踝發炎。伍女主張摔倒至今無法專注，得求助身心科門診，接受除疤治療，請求國賠134萬4678元。

高雄市養工處反駁，伍女跌倒地點跟她主張突出鋼釘處不同，何況鋼釘不是他們設立，現場鋼釘都已切平，應無妨害通行狀況，並提出人行道修補畫面等資料佐證；但法官發現該修補照片不是伍女摔倒地點，不能證明市府對伍女摔倒人行道鋪面有即時進行修補跟維護。

另監視器畫面顯示伍女跌倒前兩手拿著物品，步伐輕鬆，行經事發地點時右腳停頓向前撲倒，右鞋留在原處，摔倒後無法起身，可見她應是行走時右腳踢到突起鋼釘摔倒，且市府也證實事發後曾對人行道進行整平及磨平鋼釘。

法官認為市府應積極防止危險或損害發生，即便鋼釘不是市府所設，市府仍有管理、維護責任，針對伍女求償部分加減後，精神慰撫金市府應賠3萬元，醫藥費2萬9983元。可上訴。