官員先擺拍後鞠躬 狒狒之死仍陷羅生門

東非狒狒屍體昨天由桃園送往台北市立動物園檢驗，出發前桃園市農業局長陳冠義和其他人員向狒狒的屍體獻花並鞠躬。（圖／讀者提供）

桃園遊蕩18天的狒狒遭開槍打死，被指開槍的林姓獵人昨依違反野生動物保育法函送後，發千字聲明喊冤，指加入圍 捕過程「桃園農業局完全知情」，下令開槍的是六福村人員；桃市府、竹縣府及六福村都否認林的說法，四方各說各話，誰說謊待調查。而狒狒遺體送往台北市立動物園 做後續檢查及檢疫，桃園市府除了裝箱、移靈，還列隊鞠躬，獻花，官員先擺拍後鞠躬，爭議連連。

林姓獵人說，前天一早接到竹縣府農業處聯繫，「希望我協助圍捕」，他到現場有桃園市農業局人員、六福村獸醫等，都穿著便服，不知誰是誰；他告知「獵槍一開下去可能就沒辦法了」，「他們知道我是獵人」。

對於狒狒死亡，林說，感遺憾，實因收到指令，且現場人員眾多，狒狒受圍捕性情凶猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

桃園農業局長陳冠義表示，農業局並未委請獵人協助搜捕，也沒授權獵人開槍，相關疑點市府已請警方調查偵辦。動保處長王得吉說，起初市府人員並不知獵人拿真槍實彈，等狒狒送上車前，才發現網子麻繩上有血，立刻請六福村人員帶回檢查治療。

農業局說，現場指揮官為王得吉，儘管搜捕範圍大，但從未邀林男參與；林務局曾向市府推薦林男協助，但內部評估後未採納，也沒聯絡，是案發後才得知現場有獵人。

六福村也發聲明，員工是現場聽到槍聲後，才進入狒狒躲藏區域，並未下令開槍；對於獵人說法，「與事實不符者將蒐證，並保留法律追訴權」。

竹縣府強調，只有先備妥誘捕籠、捕捉網、麻醉劑、麻醉吹箭等應變措施，沒啟動任何誘捕行動，更沒委託或指示獵人到場獵捕。前天上午首度聯絡林男時，沒討論使用獵槍，更不知他是否攜帶獵槍。

至於桃園市農業局前天圍捕，盧紀燁等農業局官員在捕獲狒狒後，第一時間未檢查狒狒生命徵象反而爭相擺拍，盧更對著鏡頭說「逮捕歸案」、「拍一張給我女兒看」，引爆網友圍剿。盧紀燁昨請辭獲准，局長陳冠義自請處分，另四名擺拍人員將送考績會。