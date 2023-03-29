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官員先擺拍後鞠躬 狒狒之死仍陷羅生門

台灣新聞組／連線29日電
東非狒狒屍體昨天由桃園送往台北市立動物園檢驗，出發前桃園市農業局長陳冠義和其他人員向狒狒的屍體獻花並鞠躬。（圖／讀者提供）
東非狒狒屍體昨天由桃園送往台北市立動物園檢驗，出發前桃園市農業局長陳冠義和其他人員向狒狒的屍體獻花並鞠躬。（圖／讀者提供）

桃園遊蕩18天的狒狒遭開槍打死，被指開槍的林姓獵人昨依違反野生動物保育法函送後，發千字聲明喊冤，指加入圍捕過程「桃園農業局完全知情」，下令開槍的是六福村人員；桃市府、竹縣府及六福村都否認林的說法，四方各說各話，誰說謊待調查。而狒狒遺體送往台北市立動物園做後續檢查及檢疫，桃園市府除了裝箱、移靈，還列隊鞠躬，獻花，官員先擺拍後鞠躬，爭議連連。

林姓獵人說，前天一早接到竹縣府農業處聯繫，「希望我協助圍捕」，他到現場有桃園市農業局人員、六福村獸醫等，都穿著便服，不知誰是誰；他告知「獵槍一開下去可能就沒辦法了」，「他們知道我是獵人」。

對於狒狒死亡，林說，感遺憾，實因收到指令，且現場人員眾多，狒狒受圍捕性情凶猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

桃園農業局長陳冠義表示，農業局並未委請獵人協助搜捕，也沒授權獵人開槍，相關疑點市府已請警方調查偵辦。動保處長王得吉說，起初市府人員並不知獵人拿真槍實彈，等狒狒送上車前，才發現網子麻繩上有血，立刻請六福村人員帶回檢查治療。

農業局說，現場指揮官為王得吉，儘管搜捕範圍大，但從未邀林男參與；林務局曾向市府推薦林男協助，但內部評估後未採納，也沒聯絡，是案發後才得知現場有獵人。

六福村也發聲明，員工是現場聽到槍聲後，才進入狒狒躲藏區域，並未下令開槍；對於獵人說法，「與事實不符者將蒐證，並保留法律追訴權」。

竹縣府強調，只有先備妥誘捕籠、捕捉網、麻醉劑、麻醉吹箭等應變措施，沒啟動任何誘捕行動，更沒委託或指示獵人到場獵捕。前天上午首度聯絡林男時，沒討論使用獵槍，更不知他是否攜帶獵槍。

至於桃園市農業局前天圍捕，盧紀燁等農業局官員在捕獲狒狒後，第一時間未檢查狒狒生命徵象反而爭相擺拍，盧更對著鏡頭說「逮捕歸案」、「拍一張給我女兒看」，引爆網友圍剿。盧紀燁昨請辭獲准，局長陳冠義自請處分，另四名擺拍人員將送考績會。

桃園市長張善政說，市府團隊會記取教訓，對生命抱持嚴肅尊重的態度；圍捕過程缺失，也要求農業局盡速提檢討報告與精進作為，以釋外界疑慮。

在狒狒圍捕現場拿出手機自拍的桃園市農業局專委盧紀燁昨請辭獲准。（本報資料照片）
在狒狒圍捕現場拿出手機自拍的桃園市農業局專委盧紀燁昨請辭獲准。（本報資料照片）

動物園 入圍 張善政

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