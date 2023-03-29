警察軍事化？防衛國土擬設保八 恐藏造官運動

蔡政府研議在警政署底下成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫、機場等重要基礎設施防護工作。(記者劉學聖／攝影)

蔡英文政府防衛國土大作戰，除延長兵役1年，傳出將在警政署底下成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫、機場等國家重要基礎設施防護工作，相關單位雖表示仍在討論階段、尚未定案，但已有官警憂心會成為繼海巡署之後的「平戰轉換」單位，對未來職涯將多所考慮。至於警察 軍事化，朝野目前尚無定論，但也有人憂心此舉暗藏新一波「造官運動」。

針對未來強化國家基礎設施防衛計畫及方向，內政部 昨僅說，規畫中；行政院國土安全辦公室則表示，未接獲相關訊息。

多位立委辦公室近日都接到訊息，指行政院已核定成立保八總隊，但相關部門均表示，並非事實；警政署說，是否成立保八及日後權責歸屬仍在跨部會討論階段，目前談論言之過早。

政府擬成立保八總隊加強國家基礎設施防衛，對警察未來是否肩負防衛國土任務，朝野未有定見。國民黨 立委游毓蘭說，要做就趕快做，最簡單方法是調派現有人力到美國聯邦緊急應變署接受知識及訓練。

民進黨立委王美惠說，警察業務包山包海非常辛苦，尤其保安警察福利有待加強，若要加強關鍵基礎設施防衛，是要組織異動或新編立單位可討論，不是增加一個單位就能解決問題。此外，「內政部組織法」修正草案中，擬將役政署降級為役政司，立委更憂心役政署改為役政司形同降級削弱其重要性，還談什麼強化防衛？

不過，知情人士對林右昌以「以前署長管，以後部長管」回應役政署改為役政司的爭議覺得奇怪，質疑署不也歸部長管嗎？照林右昌思維，國家公園署怎麼不也給部長管就好了？警政、消防也很重要，也應該一起改為司由部長直接管？根本是欺騙外行人的話術，背後恐是另一波「造官運動」。