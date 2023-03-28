到底誰下令可射狒狒？ 獵人稱是他說「那就開」

桃園狒狒遭射死，據悉林姓獵人開完槍才得知，剛詢問說可開槍人員為六福村的人。圖／報系資料照

桃園狒狒出逃，昨下午傳出抓到了，不過不久之後被證實因左胸中槍造成失血過多身亡，昨楊梅警方將桃園市農業局、新竹縣農業處、六福村及獵人共13人漏夜訊問，林姓獵人稱當時情況緊急，在屋內狒狒有發狂現象，擔心傷害到他人詢問另名人員可否開槍，獲得同意後開槍，不過開完槍詢問對方才知是六福村人員。

據了解，林姓獵人昨接到新竹縣政府農業處電話，詢問他是否能到桃園楊梅富岡捉狒現場支援，剛好獵人與他搭檔在附近，便前往現場。一開始到達時，獵人看到許多持麻醉槍人員，便詢問對方什麼單位，對方表示他們是桃園市農業局人員。

之後狒狒逃到民宅內，現場的阿嬤帶著獵人及一名人員進入昏暗的屋內，據阿嬤說法，狒狒在屋內跳上跳下四處逃竄，拿出手電筒照射尋找，而該名人員有持麻醉槍射狒狒但未打到。

林姓獵人見狀，看到狒狒有愈發發狂情形，加上阿嬤在屋內，因此便詢問該名人員，等等若出現什麼狀況，能不能開槍，對方回應「那就開」。

據了解，之後獵人見情況不對，恐有攻擊人的情形，便開一槍射擊，開完後才詢問對方是什麼單位人員，對方回應是六福村的工作人員，獵人才知曉他並非政府相關人員。