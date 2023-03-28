我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

到底誰下令可射狒狒？ 獵人稱是他說「那就開」

記者翁唯真／桃園28日電
桃園狒狒遭射死，據悉林姓獵人開完槍才得知，剛詢問說可開槍人員為六福村的人。圖／報系資料照
桃園狒狒遭射死，據悉林姓獵人開完槍才得知，剛詢問說可開槍人員為六福村的人。圖／報系資料照

桃園狒狒出逃，昨下午傳出抓到了，不過不久之後被證實因左胸中槍造成失血過多身亡，昨楊梅警方將桃園市農業局、新竹縣農業處、六福村及獵人共13人漏夜訊問，林姓獵人稱當時情況緊急，在屋內狒狒有發狂現象，擔心傷害到他人詢問另名人員可否開槍，獲得同意後開槍，不過開完槍詢問對方才知是六福村人員。

據了解，林姓獵人昨接到新竹縣政府農業處電話，詢問他是否能到桃園楊梅富岡捉狒現場支援，剛好獵人與他搭檔在附近，便前往現場。一開始到達時，獵人看到許多持麻醉槍人員，便詢問對方什麼單位，對方表示他們是桃園市農業局人員。

之後狒狒逃到民宅內，現場的阿嬤帶著獵人及一名人員進入昏暗的屋內，據阿嬤說法，狒狒在屋內跳上跳下四處逃竄，拿出手電筒照射尋找，而該名人員有持麻醉槍射狒狒但未打到。

林姓獵人見狀，看到狒狒有愈發發狂情形，加上阿嬤在屋內，因此便詢問該名人員，等等若出現什麼狀況，能不能開槍，對方回應「那就開」。

據了解，之後獵人見情況不對，恐有攻擊人的情形，便開一槍射擊，開完後才詢問對方是什麼單位人員，對方回應是六福村的工作人員，獵人才知曉他並非政府相關人員。

上一則

監外作業被懷疑偷錢 外役監受刑人逃脫

下一則

蛋價翻倍 高雄早餐業擬串聯全台抵制

延伸閱讀

南加2青少年在商場停車場槍戰共開40槍 現均被捕

南加2青少年在商場停車場槍戰共開40槍 現均被捕
台灣狒狒逃亡18天終捕獲 惜遭合法獵人槍殺身亡

台灣狒狒逃亡18天終捕獲 惜遭合法獵人槍殺身亡
台狒狒奔逃2周「抓到了」一槍麻醉逮捕歸案

台狒狒奔逃2周「抓到了」一槍麻醉逮捕歸案
洛縣長提少年 街頭莫名中槍 疑附近有人爭執

洛縣長提少年 街頭莫名中槍 疑附近有人爭執

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人