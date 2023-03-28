狒狒逃竄18天遭獵槍打死 相關單位都撇清

狒狒身中槍傷，被抓後網子上沾染鮮血（圖），最後傷重死亡；林姓獵人承認開槍射擊。（記者陳正興／攝影）

一隻東非狒狒在南桃園逃竄18天，昨天在楊梅一處民宅落網；沒依計畫送到台北市立動物園 判定親緣，反而臨時被「截往」六福村野生動物園已讓人錯愕，傳出狒狒遭獵槍打死消息更讓人震驚。桃園市警方帶回桃園市農業局、林務局新竹林管處等八人調查，獵人林姓男子在晚間承認開槍射擊狒狒。

林姓男子供稱，他是合法持有獵槍的獵人，接獲新竹縣政府農業處通知趕往現場協助處理，他擔心狒狒會攻擊在場民眾，經詢問在場人員並獲同意後才開槍。新竹縣府農業處副處長傅琦媺昨晚強調，圍捕狒狒是屬地主義，由桃園市府負責，新竹縣府沒派委外廠商到場，但有請獵人在竹縣待命，未請獵人前往桃園圍捕。

由於桃園市府農業局人員指出，他們到現場時已發現狒狒受傷，昨天一早發現狒狒在楊梅出沒、逼近新竹縣轄僅700公尺後就通知竹縣注意，因此警方正漏夜調查林姓男子受誰委託到場？又是誰同意或指示他開槍等細節，再進一步確認責任歸屬。警方說，林姓男子若未獲合法授權就開槍，將依違反野生動物保育法函送法辦。

這隻東非狒狒早在本月10日就被發現出沒於桃園市平鎮地區，20日兩度圍捕失敗後，狒狒逃往楊梅、新屋等地。桃園市府農業局人員昨天上午接獲通報，狒狒在楊梅富岡伯公岡公園旁光復大圳現蹤，之後一路逃往台鐵富岡機場及新富車站一帶。

昨天下午3時10分，在桃園市府等圍捕人員誘捕、包圍驅趕下，牠跑到富岡國中後方及中正路一處民宅，三名在聊天的阿嬤發現狒狒跳進屋內，趕緊把門關起來，通知圍捕人員到場，逮捕狒狒。

「看到狒狒跳進來，有嚇到，好害怕、好緊張…」三名目擊的阿嬤描述狒狒「落網」經過，一名阿嬤說，政府有宣導不要跟狒狒對到眼，當下非常緊張，把狒狒關在鄰居家後，緊急通報捕捉人員，她看到狒狒倒在地上「一團黑黑」，原來看起來很高的狒狒並沒那麼大。

「不對，狒狒好像受傷了。」桃園市府人員網住狒狒帶到屋外，發現狒狒流血還染紅了網子，決定就近送到六福村野生動物園急救，沒想到狒狒傷重死亡；初步檢視，狒狒左胸處有槍傷，疑似為致命傷，暫時冰存於動保處。

桃園市農業局昨天逮捕狒狒後，在狒狒癱軟在地仍未檢視傷勢，還和狒狒拍照留念，引起批評，桃園市農業局昨晚表示，因現場光線昏暗，才未在第一時間發現狒狒受槍傷，合影是為拍照存證；農業局長陳冠義表示，搜捕當下認為狒狒是中了麻醉槍，後續會針對捉捕SOP檢討，希望大眾也能體諒同仁這幾天的辛勞。

林務局昨晚表示，已協調桃園市府今天將狒狒屍體轉送到台北市立動物園檢驗，由農委會家畜衛生試驗所解剖釐清死因；依野生動物保育法規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時得做緊急處置，但圍捕作業當下由桃園市府指揮，當時實際完整狀況與情境有待桃園市府釐清說明。

林務局保育科長鄭伊娟表示，野保法規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳認為此事是非法狩獵、非法飼養野生動物及民眾過度好奇心導致，「從一個趣味新聞變成悲劇」；時代力量立委邱顯智說，狒狒之死不是鬧劇，而是台灣行政失靈下的悲劇，因為動物在台灣是人人都要管、人人卻都管不到的狀態。