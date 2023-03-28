2月景氣燈號連4藍 創14年新低 國發會：仍在築底

近一年景氣走勢 製表／賴昭穎

國發會昨天發布2月景氣對策信號綜合判斷分數10分，較1月再減1分，續創14年新低，再亮出第4顆代表「景氣低迷」的藍燈。國發會主委龔明鑫先前表示藍燈恐一路亮到6月，國發會經濟發展處處長吳明蕙昨表認同，她說，目前仍在築底階段，主計總處預測前3季出口都不理想，若上半年出口仍負成長，上半年景氣很難擺脫目前狀況。

中央大學經濟系教授吳大任表示，去年3月到8月出口金額高達400億美元以上，基期非常高，第2季出口不可能轉好，嚴重衰退如何保二？而國發會估4月是谷底，要看谷底持續多久，如果經濟要保2，必須第3、4季經濟成長率都有4%，除非美國貨幣大幅度轉向，否則保2很難。

吳大任指出，國發會估4月是谷底，或許有可能，重點看持續到何時。由於出口嚴重衰退，除非美國聯準會轉向降息 ，否則今年經濟成長率要保2很難；不過，即使美國因為爆發金融風險轉為降息，大家反而會更擔心。

景氣燈號從去年11月到2月「連4藍」，1月分數降到11分，創2009年4月以來、14年最低紀錄。2月分數再減1分，意味景氣低迷狀況持續惡化。

2月景氣對策信號9項構成項目，股價指數 由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，海關出口值、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

國發會表示，全球景氣低迷，終端市場需求不振，加上產業鏈持續調整庫存，2月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，但內需消費回溫，零售及餐飲營業額均較去年同期擴增。

2月同時指標連續13個月下跌，累計跌幅14.8%；領先指標則是連續4個月上升，累計升幅3.43%。

吳明蕙說，領先指標每月增幅逐步擴增，有兩大支撐，一是認為若中國大陸可以慢慢增加需求，對各個出口導向的經濟體都是好消息；另外則是外銷訂單動向指數連2個月50以上，表示廠商認為庫存去化已到尾聲，對訂單增加有信心。