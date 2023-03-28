監外作業被懷疑偷錢 外役監受刑人逃脫

屏東監獄受刑人涂俊煒，27日下午在潮州某農場作業時，涉嫌打傷對方，再搶走車輛逃逸。(取自刑事局官網)

法務部矯正署屏東監獄 40歲受刑人涂俊煒，昨天下午在屏東縣潮州鎮某農場自主監外作業時，因故與農場員工發生口角衝突，涂男涉嫌打傷對方，再搶走車輛逃逸，監所獲報緊急聯繫檢警，刑事局火速發布查 緝專案，全台警政單位全力追捕中。

這是去年8月22日台南明德外役監受刑人林信吾脫逃殺害兩名警察 ，法務部聲稱已加強管理防範後，第5起受刑人脫逃事件。

警方調查，涂男2019年被屏東地方法院判刑6年2月。涂2018年1月入監服刑，預計在2025年1月服刑期滿，刑期縮短可在明年10月出獄。

涂在屏東監獄竹田分監服刑，監所指出，涂男平時服刑表現、考核皆無異常，被安排到潮州某處農場進行自主監外作業，負責種植蔬菜、豆子等農作物，依規定每天早上8點到農場工作，下午5點回到竹田分監報到，監所昨天下午3點48分左右接獲農場老闆通知，指涂男打傷員工後，搶奪對方車輛逃逸。

據了解，涂男昨下午3時40分許，疑因農場員工懷疑他偷錢，雙方起口角發生扭打，涂打傷對方後，搶走一旁豐田轎車，駕車往高雄方向逃逸。

屏東地檢署昨天下午5點40分左右接獲監所通報，昨晚6點30分左右發布通緝，指示警方全力追緝。刑事局也發布查緝專案公布涂男照片，指涂身形瘦小，特徵是耳朵較醒目，並提醒員警圍捕時注意安全。