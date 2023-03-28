我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

監外作業被懷疑偷錢 外役監受刑人逃脫

台灣新聞組／台北28日電
屏東監獄受刑人涂俊煒，27日下午在潮州某農場作業時，涉嫌打傷對方，再搶走車輛逃逸。(取自刑事局官網)
屏東監獄受刑人涂俊煒，27日下午在潮州某農場作業時，涉嫌打傷對方，再搶走車輛逃逸。(取自刑事局官網)

法務部矯正署屏東監獄40歲受刑人涂俊煒，昨天下午在屏東縣潮州鎮某農場自主監外作業時，因故與農場員工發生口角衝突，涂男涉嫌打傷對方，再搶走車輛逃逸，監所獲報緊急聯繫檢警，刑事局火速發布查緝專案，全台警政單位全力追捕中。

這是去年8月22日台南明德外役監受刑人林信吾脫逃殺害兩名警察，法務部聲稱已加強管理防範後，第5起受刑人脫逃事件。

警方調查，涂男2019年被屏東地方法院判刑6年2月。涂2018年1月入監服刑，預計在2025年1月服刑期滿，刑期縮短可在明年10月出獄。

涂在屏東監獄竹田分監服刑，監所指出，涂男平時服刑表現、考核皆無異常，被安排到潮州某處農場進行自主監外作業，負責種植蔬菜、豆子等農作物，依規定每天早上8點到農場工作，下午5點回到竹田分監報到，監所昨天下午3點48分左右接獲農場老闆通知，指涂男打傷員工後，搶奪對方車輛逃逸。

據了解，涂男昨下午3時40分許，疑因農場員工懷疑他偷錢，雙方起口角發生扭打，涂打傷對方後，搶走一旁豐田轎車，駕車往高雄方向逃逸。

屏東地檢署昨天下午5點40分左右接獲監所通報，昨晚6點30分左右發布通緝，指示警方全力追緝。刑事局也發布查緝專案公布涂男照片，指涂身形瘦小，特徵是耳朵較醒目，並提醒員警圍捕時注意安全。

監獄 布查 警察

上一則

2月景氣燈號連4藍 創14年新低 國發會：仍在築底

下一則

到底誰下令可射狒狒？ 獵人稱是他說「那就開」

延伸閱讀

送別台歌仔戲國寶陳美雲 獨子「獄中」懺悔文變追思文

送別台歌仔戲國寶陳美雲 獨子「獄中」懺悔文變追思文
法部擬刪父母懲戒權 家長憂剝奪管教權

法部擬刪父母懲戒權 家長憂剝奪管教權
利用屋主有精神病 新州男造假文件 偷錢轉移房產

利用屋主有精神病 新州男造假文件 偷錢轉移房產
關了16年出獄才38天 戀童癖上網搜「神秘字串」又入獄

關了16年出獄才38天 戀童癖上網搜「神秘字串」又入獄

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人