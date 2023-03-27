台狒狒逃亡18天終捕獲 可惜遭合法獵人槍殺身亡

桃園狒狒歷經16天圍捕終於在今天下午捕獲，卻因圍捕過程中重傷死亡。記者陳正興／攝影

桃園市狒狒出沒，歷經18天的逃亡，今天在楊梅富岡遭捕獲，但被獵槍打傷急救無效死亡，一名自行攜槍參加的合法獵人坦承射殺，桃園市政府農業局今天表示，將持續調查釐清事實。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，坊間一度質疑是從六福村逃跑，但六福村經盤點並未發現有狒狒脫逃，這隻狒狒更一路從平鎮區往楊梅及新屋區移動，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」。

桃園市政府農業局也在24日組成橫向聯繫的LINE群組「桃園市抓狒戰情室」，隨時掌握通報訊息出動，除了日間啟動空拍機，甚至動用「空拍高解析度熱成相儀」在夜間進行搜尋，期間雖然有民眾數度目擊狒狒行蹤，但聰明的狒狒從未落網。

農業局也聽從專家建議，針對狒狒的習性改變搜捕計畫，並聚焦在楊梅區、新屋區的廢棄空屋，而媒體每日不斷的新聞報導更讓狒狒成了熱門話題。

直到今天下午3時許，有民眾在楊梅富岡地區的校園內發現狒狒，後來更轉往附近民宅出沒，被一名婦人發現後跳入一處民宅內，被另一名女屋主發現後立即將門關上，幾名婦人合力將狒狒困在房內並緊急通報農業局，農業局人員在3時25分許抵達後展開圍捕。

農業局指出，農業局人員前往狒狒出現場所時，裡頭已有一組人馬，狒狒則倒臥牆角，因事發地點光線昏暗，農業局人員接近狒狒時並未發現狒狒身上的槍傷，在將狒狒移到載送車時才察覺血跡，立即急救並就近轉送六福村動物園 救治，經六福村救治發現是左胸受槍擊 。

農業局隨即向警方報案，並約詢在場使用槍枝的人員，經富岡派出所調查，是一名合法使用獵槍的獵人所擊發，獵人也向警方表示，是受到新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到現場，仍須警方進一步釐清。

竹縣政府農業處副處長傅琦媺向中央社記者表示，由於稍早有接獲通報狒狒持續移動，也逐漸靠近竹縣，因此有聯繫合法獵人在竹縣待命，但新竹縣府沒有指派獵人去桃園圍捕。

桃園市農業局指出，從23日接獲通報至今，團隊捕捉方式都是使用麻醉槍，並未使用槍械，為求慎重，現場的捕捉人員在晚間都已前往富岡派出所說明，以釐清相關情況。

農業局說，今天早上狒狒出現在台鐵 富岡車輛機廠時，由於地域鄰近新竹縣，因此農業局也在第一時間通報新竹縣政府在案。

農業局歷經多日的努力，在今天下午捕獲狒狒，沒想到狒狒遭獵槍打傷左胸，在送醫後宣告傷重不治死亡，狒狒的屍體將暫時停放在桃園市動保處，後續也會持續調查以釐清死亡原因。