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UBA決賽 政大男籃3連霸 世新4連后

記者劉肇育／台北27日電
大專籃球聯賽男子組冠軍賽，健行科大蔡宸綱（右）上籃時遭到緊貼防守。(記者余承翰／攝影)
大專籃球聯賽男子組冠軍賽，健行科大蔡宸綱（右）上籃時遭到緊貼防守。(記者余承翰／攝影)

富邦人壽UBA公開一級冠軍賽昨天在台北小巨蛋點然戰火，其中男子組冠軍賽由包辦過去4屆冠軍的衛冕軍政治大學與健行科大交手，最終政大以71：61擊敗健行完成3連霸，至於女子組衛冕軍世新則是以65：54擊敗文化，成為除了文化外，第二支在女子組完成4連霸的球隊。

昨晚壓軸登場的男子組冠軍賽場邊可說是名人雲集，包括身為政大校友的台北市長蔣萬安，以及「舉重女神」郭婞淳和眾多藝人、職籃球員都到場觀賽。

政大與健行也打出了一場激烈的拉鋸戰，政大在開賽就傷了最後一年打UBA的主力後衛林彥廷的情況下，仍是在前三節與健行拉鋸，直到第四節才靠著莫巴耶與游艾喆攜手拉開差距，還讓健行外籍生史密斯5犯離場，頓失禁區屏障。

在比賽最後42秒，10分領先的政大也讓第一節就傷退的林彥廷重新回到場上，接受球迷歡呼，最終政大也以10分差距完成3連霸，而陣中「為小巨蛋而生的男人」游艾喆全場攻下21分，獲選為MVP，莫巴耶也同樣攻下21分，成為政大3連霸的兩大功臣。

女子組冠軍賽則由世新與文化交鋒，世新在大一菜鳥宋瑞蓁全場拿下18分、9籃板領軍下擊敗文化，成為女子組史上第二支完成4連霸的球隊，而宋瑞蓁不僅學生生涯首冠到手，還獲選為MVP。

對於從國中到高中3度挑戰冠軍都失利，且後兩次都敗在與文化同為國泰體系的淡商手中，宋瑞蓁坦言首冠到手已經讓她遺憾不見了，「終於我可以笑著走出去（小巨蛋），而不是哭著走出去。」

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