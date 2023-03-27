女同志全裸在陌生房間驚醒 發現遭男酒友撿屍情緒崩潰

桃園一名男子性侵初次見面女同志，法院依乘機性交罪判4年8月。圖為示意圖。(ingimage)

桃園一名男子參加酒局結識一名女同志 ，明知對方性向，仍趁她酒醉斷片時帶回家指侵得逞，事後謊稱雙方合意，又說自己也醉；桃園地院認為女子當下意識模糊，事後不斷顫抖、哭訴，加上男子開車帶她返回住處、記憶清晰，依乘機性交罪判4年8月。可上訴。

檢警調查，男子阿翔（化）2021年11月6日受友人邀約，到桃園市楊梅區某釣蝦場聚會，和包括小萍（化）在內共4名友人飲酒唱歌，後來由於帶小萍前來的馮姓女子先走，會後她便和另兩人步行到馮女開的檳榔攤休息，阿翔和另名友人則各自開車前往會合。

據調查，阿翔到了檳榔攤，發現小萍獨自癱軟在店內，色心大起，便將她扶上車、載回住處，並在客廳內褪去她全身衣褲，以手指性侵 得逞；小萍醒來發現自己一絲不掛，躺在完全陌生的房間，大受驚嚇，通知女友後報警提告。

阿翔到案後坦承帶小萍回家並發生關係，但否認犯罪，辯稱她全程意識清醒，還主動脫下衣服；辯護人也稱，沒有足夠事證指出小萍酒醉，加上阿翔也醉了，有可能對犯行缺乏主觀認識。

小萍則當庭證稱，她事前不認識阿翔，當天有聊到她喜歡女生，當天酒醉失憶，直到晚上9時許醒來才發現全裸躺在陌生客廳，還看到阿翔沒穿衣服站在面前，「當下很驚慌、哭成一片，一直罵他」。

小萍女友也證稱，她哭著打電話來時，一直在哭，自己還聽到有男生跟她說「我等一下送你回去」，小萍則回「不要跟我說話、不要靠近我、你齷齪」等；其餘友人則說，當天唱歌結束前，小萍在電話中講話就已不清不楚、一直重複，受害後更一直哭泣、不停發抖。法院比對眾人證詞後，採信小萍說法。

法院認為，小萍和阿翔毫無感情基礎，且性傾向是女同志，難想像她會在神智清醒下答應性交，且阿翔警詢、偵訊時對釣蝦場、檳榔攤發生的事情記憶清晰，難認他有不勝酒力，審結依乘機性交罪判他4年8月。