每天缺400萬顆 養雞大戶：蛋荒年底前難解

全台缺蛋持續延燒，官方凍漲蛋價，黑市卻漲翻天。圖為民眾26日前往賣場買雞蛋，但是架上依舊空空如也。(記者陳正興／攝影)

全台缺蛋問題持續延燒，黑市漲翻天，雞蛋 缺口仍大，中華民國 蛋價督導委員會原定再調漲蛋價，但經上周六召開會議、昨再確認結果，最終確定本周持續凍漲，蛋價維持每台斤產地價45.5元(台幣，下同，約1.5美元)、批發價55元；但蛋農指出，零售價已破百元，導致報盤價和實際買賣價嚴重脫鉤。屏東養雞大戶表示，估計今年底前蛋荒也解決不了。

本報系聯合報報導，北市蛋商公會昨表示，農委會公布的雞蛋產銷資訊顯示，上周產蛋雞隻已回升至3113萬隻，產蛋箱數回升至11萬2000箱，距離民眾日常所需的12萬箱，每日缺口約160萬顆。但蛋商公會說，雞蛋每日缺口至少400萬顆，絕非官方說的100萬顆。

一名督導委員會成員表示，市場價格混亂，無法阻止想賣高價的蛋農，那就回歸市場機制、自由市場，讓過去虧損極大的蛋農，多少可以賺一點價差。但有中盤商不願市場買賣變願打願挨的局面。他表示，先前去雞場買1箱蛋價格約940元至960元，近日1箱卻漲成1070元至1100元，甚至傳出黑市1箱賣1300元；該中盤商說，他不想賣貴，但蛋實際交易價太高，害他不想賣蛋了。

不具名蛋農則說，南部黑市已經喊出1箱1800元的價格，報紙上的報價卻還是停留在產地價45.5元，想統一漲蛋價解決黑市問題，卻不斷有官方施壓凍漲；他認為雖然進口蛋將抵台，卻仍然無法解決每天逾400萬顆雞蛋的缺口。

台北中國時報報導，屏東大型蛋商表示，禽流感 持續蔓延，「政府應變速度太慢」，規定太多、進口繁瑣，蛋荒的解決可能要明年才看得到曙光。

報導指出，近來超市、大型賣場平價洗選蛋的架上總是空空如也，屏東大型蛋商直指「售價是關鍵」，超市、大賣場盒裝洗選蛋售價65元，是賣場以「年度合約」來壓制價格、不准漲價，不過，零售散裝蛋都賣到100元了，蛋商當然優先供應零售商，有多餘的才轉往超市與賣場。

政府開放國外雞蛋進口，彌補台灣二、三成缺口，茂生農經董事長吳清德憂心，大量雞蛋進口恐造成價格競爭，台灣業者若無利可圖，將壓低生產意願，希望未來本地供給量仍要維持85%以上，進口約一成多，讓市場達到平衡。