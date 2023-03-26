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小學生校外露營嬉戲 承包方暴走連坐罰跪

台灣新聞組／高雄26日電
高雄一所國小學生到旗山一處探索露營區露營，部分學生因提早起床聊天嬉鬧，活動輔導員勸止無效竟要求全員罰跪，引發家長不滿。(取材自營區官網)
高雄一所國小學生到旗山一處探索露營區露營，部分學生因提早起床聊天嬉鬧，活動輔導員勸止無效竟要求全員罰跪，引發家長不滿。(取材自營區官網)

高雄一所明星國小日前辦露營，因學生提早起床嬉鬧，承辦活動的校外輔導人員竟「大暴走」，叫醒小朋友罰跪，部分家長怒批「超級不爽！我小孩沒受創，是我心靈受創」。校方表示，廠商涉及不當管教，不排除求償，對心靈受影響學生也將啟動輔導。

張姓代理校長表示，五年級學生20日到旗山一處營區露營，表定隔天上午6時30分起床，但少數學生5點多就到帳棚外聊天、喧嘩，現場值夜教官規勸不見改善，疑情緒失控叫醒所有學生罰跪1分鐘，也飆髒話。「不管學生是跪1秒鐘或1分鐘，真的都太離譜了」。

代理校長說，校方在事發隔日才知情，除了通報校安通報、聯繫家長，也立即進行兒少通報，學校已向廠商嚴正表明，絕不容許對學生不當管教，並要求得標廠商加強訓練細節及向家長致歉。

有家長質疑，學生遭罰跪時，老師未當面制止，事後再甩鍋給活動教官，學校也應檢討。代理校長解釋，老師留守至凌晨2點半後回到營本部，清晨事發未能第一時間掌握，對此向家長致歉也會改進。

此外，台南市某國小家長投訴，學校本月29日將舉辦愛心義賣，老師發通知單給家長告知，全班決議義賣所得捐給學校教育儲蓄專戶，若不同意捐出就需親自義賣，根本就是霸凌不想捐出義賣所得的學生，

家長不滿指，學校利用孩子懵懂無知，將心愛玩具和物品用愛心義賣所得，全部占為己有，且「不捐出的學生就要親自販售」，這是排擠特定學生，已涉及霸凌，不排除提告導師及教務處刑法強制罪。

校方表示，此為學校行之多年的兒童節活動，並未強迫學生捐義賣所得，而是交由各班級學生討論，會再向家長溝通說明。南市教育局長鄭新輝表示，尊重個別意見，也要求學校妥善處理，避免與家長產生摩擦。

教育局 霸凌 儲蓄

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