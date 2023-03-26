我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

高中生走絕路疑師長霸凌 父控訴校方管教不當

記者余采瀅、林佩均／台中26日電
台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控。(記者余采瀅／攝影)
台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控。(記者余采瀅／攝影)

台中市某高中男學生今年2月輕生，家屬出面控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力走上絕路，事件爆發至今一個多月，校方處理態度消極，引發各界不滿。高中生父親昨透過人本中部辦公室轉述說，事件爆發至今，學校把孩子的死歸咎個人與家庭因素，遲未啟動調查，直到教育局介入才正視，調職相關人員，動作太慢，只是亡羊補牢，但總算有動作。

校方4月初的校事會議，也將邀高中生父親參與。該生父親表示，過去完全相信並配合學校對孩子的管教，卻逼孩子走上絕路，「目前對校方調查不太信任」，期望在人本陪同下出席會議，讓真相早日水落石出。校方對此不回應。

高中生生前疑遭師長無故搜身、搜書包，並公然辱罵「敗類、垃圾」，更在毫無證據下遭師長誣賴偷錢，該生承受不住壓力，今年2月下旬在家輕生，許多網友留言為死者抱屈，家長才發現孩子在學校遭師長霸凌。但校方處理態度消極，直到教育局介入督促，校方近日才啟動調查。

彰化師範大學諮商與輔導學系教授王智弘說，看來全案沒先做心理輔導，關心學生被當成賊的感受，導致引起學生強烈負面情緒反應，顯示整個教育系統運作出現盲點，最好由外部專家參與調整錯誤的結構性思維。

王智弘表示，當學生出現奇怪情緒及言行，就要及早預防發生精神疾病、自我傷害的風險，作法包含辨識、關懷、轉介三步驟，先辨識產生負面情緒的人，陪伴關懷和安排諮商，如有需要，應轉介給合適的專業機構，避免危險情緒危機擴大。

教育界人士表示，外界不清楚該事件來龍去脈，只憑臆測判定對錯，相當不客觀，也導致輿論一片倒，目前已進入調查程序，除調查釐清真相，教育局與學校也應該加強學生情緒處理的解決能力，才能杜絕下個悲劇發生。

教育局 霸凌

上一則

小學生校外露營嬉戲 承包方暴走連坐罰跪

下一則

帛琉旅遊泡泡 每年送出10萬旅客跳票

延伸閱讀

海南13歲少女遭霸凌 被逼跪地、踢落河 校長免職

海南13歲少女遭霸凌 被逼跪地、踢落河 校長免職
新州高中鬥毆影片上網 引關注

新州高中鬥毆影片上網 引關注
粉紅色的冬日

粉紅色的冬日
巴西45歲女大生遭同學霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀

巴西45歲女大生遭同學霸凌該退休 堅持圓夢不棄讀

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴