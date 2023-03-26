高中生走絕路疑師長霸凌 父控訴校方管教不當

台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控。(記者余采瀅／攝影)

台中市某高中男學生今年2月輕生，家屬出面控訴校方管教不當，孩子承受極大壓力走上絕路，事件爆發至今一個多月，校方處理態度消極，引發各界不滿。高中生父親昨透過人本中部辦公室轉述說，事件爆發至今，學校把孩子的死歸咎個人與家庭因素，遲未啟動調查，直到教育局 介入才正視，調職相關人員，動作太慢，只是亡羊補牢，但總算有動作。

校方4月初的校事會議，也將邀高中生父親參與。該生父親表示，過去完全相信並配合學校對孩子的管教，卻逼孩子走上絕路，「目前對校方調查不太信任」，期望在人本陪同下出席會議，讓真相早日水落石出。校方對此不回應。

高中生生前疑遭師長無故搜身、搜書包，並公然辱罵「敗類、垃圾」，更在毫無證據下遭師長誣賴偷錢，該生承受不住壓力，今年2月下旬在家輕生，許多網友留言為死者抱屈，家長才發現孩子在學校遭師長霸凌 。但校方處理態度消極，直到教育局介入督促，校方近日才啟動調查。

彰化師範大學諮商與輔導學系教授王智弘說，看來全案沒先做心理輔導，關心學生被當成賊的感受，導致引起學生強烈負面情緒反應，顯示整個教育系統運作出現盲點，最好由外部專家參與調整錯誤的結構性思維。

王智弘表示，當學生出現奇怪情緒及言行，就要及早預防發生精神疾病、自我傷害的風險，作法包含辨識、關懷、轉介三步驟，先辨識產生負面情緒的人，陪伴關懷和安排諮商，如有需要，應轉介給合適的專業機構，避免危險情緒危機擴大。

教育界人士表示，外界不清楚該事件來龍去脈，只憑臆測判定對錯，相當不客觀，也導致輿論一片倒，目前已進入調查程序，除調查釐清真相，教育局與學校也應該加強學生情緒處理的解決能力，才能杜絕下個悲劇發生。