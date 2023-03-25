長期怨偶不准提離婚違憲 大法官要求2年內修法

憲法法庭24日判決，夫妻若有難以維持婚姻的重大事由，長達一定期間，任何一方都有權提離婚。圖為日台桌球好手福原愛（右）與江宏傑（左）跨國婚姻變調，2021年江向法院訴請離婚。(本報資料照片)

民法規定造成婚姻破裂的一方無權提離婚，高雄少年及家事法院法官朱政坤和兩名出軌人夫質疑違憲，聲請釋憲。憲法法庭昨判民法第1052條第2項但書規定「原則合憲」，但不管難以維持婚姻的重大事由發生多久，都不准怨偶其中一方提離婚，顯然過苛，大法官 認為不符憲法保障的婚姻自由意旨，相關機關兩年內應修正；未來修法完成，偷腥、出軌，或對另一半家暴 者，經過一定時間後也可訴請離婚。

憲法法庭認為，若難以維持的重大事由已持續相當期間，一律不准有責配偶離婚，形同強迫維持形骸化的婚姻，完全剝奪離婚機會，可能導致個案過苛，不符憲法婚姻自由；在「相當期間」、「過苛」兩要件下，有衡平必要。至於婚姻難以維持的時間要多久算過苛？大法官認為，由立法院決定。

依大法官最新見解，失和的怨偶，只要有一方想離婚，不會再追究哪一方責任比較大。

民法第1052條規定，夫妻可請求離婚的要件有10個，包括重婚、通姦、不堪同居虐待、惡意遺棄、意圖殺害他方、患不治惡疾或精神病、生死不明超過3年、故意犯罪遭判刑逾6月等。

因條件過於嚴格，1985年增列第二項較富彈性的「有重大事由，難以維持婚姻」也可訴請離婚，另規範「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」，但書規定只有在夫妻關係中，過失責任較少的一方有權提出離婚，遭質疑侵害憲法基本權，也違反比例原則、平等原則。

憲法法庭認為，憲法保障的婚姻自由不僅涵蓋結婚、維持婚姻關係的自由，也包括離婚自由，不過婚姻影響的不只是配偶雙方，也包括子女等，國家有保護義務，在裁判離婚和因離婚所衍生的權利義務法律規範都應妥為設計。現行民法透過排除唯一有責配偶請求裁判離婚，是為防止恣意請求離婚、破壞婚姻秩序，也與國民感情不合。憲法法庭認為，有維護家庭與社會責任的功能，立法目的正當。

此判決有13位大法官持同意立場，楊惠欽、吳陳鐶2位大法官則不同意，楊惠欽認為，限制唯一有錯的配偶不得訴請離婚，已平衡想離婚與不想離婚的配偶權利，無須再說唯一有責者不能離婚會過苛。

聲請釋憲的高雄少年及家事法院法官朱政坤則認為，憲法法庭的解釋已充分衡量雙方的婚姻或離婚自由、權益保障，也符合國民法感情。

為預防立法不及，憲法法庭諭知，如逾期未完成修法，法院在個案權衡，以兼顧有責配偶離婚自由，及無責配偶的保障，而非逾期直接失效。對此，朱政坤認為，非常完備且妥適。他說，後續相關判決，將會如同憲法法庭判決最後的敘明部分，則需待法務部整體考量，如何平衡兼顧有責配偶的離婚權利，及有責配偶的生存、情感保障。