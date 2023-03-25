詐團寄換臉床照勒索 教授心驚報警 估已發逾千封電郵

詐騙集團鎖定大專院校會在校內官網公布教授的肖像與電子郵件，運用深偽技術合成猥褻照，並附上恐嚇信，讓教授們心生恐懼。(圖：聯合報讀者提供)

網紅「小玉」朱玉宸利用深偽技術（Deepfake），將網紅、政治人物等人的臉部與色情片主角合成，以此牟利；近期詐騙集團 更將換臉技術伸進大專院校教授圈，運用大專院校於官網上張貼的教授照片及電子郵件資訊，大量合成後，寄出恐嚇信，包括台北醫學 大學等多所大學都傳出有許多教授收到信件，部分教授已向警方報案。

「收到恐嚇信的當下很害怕，不知道該如何啟齒。」一位大學醫學院受害教授指出，恐嚇電子郵件附上一張胸肌大、身材勻稱的男子，摟著一位窈窕女子的全裸床照，照片中身材極佳的男子的臉，竟然是自己的臉，瞬間覺得好氣又好笑，他一方面期待有如此好的身材，另一方面又覺得害怕，因勒索信中提及，他們已跟蹤自己一段時間，讓他心生恐懼，後來詢問校內人員，才發現不只他受害，憤而報警。

某大專院校校安中心人員說，許多收到恐嚇信的教授都是收到相同文字及圖檔的信件，且每封電子郵件的標題都明確標註教授的姓名，完全「客製化」寄件。部分教授會去報案，主要是他們不曉得是不是只有自己被盯上，也害怕移花接木的照片會被散布，即使沒有嫖妓或偷情，為師不尊的形象一旦被建立，他們跳進黃河也洗不清。

辦案人員指出，依過去偵辦詐騙案經驗是「愈聰明反而愈容易被騙」，深偽技術得先要有對方的肖像，無論是醫師或教授都有一項共通點，就是肖像會被公開在醫院或學校官網的職業，成為詐騙集團詐騙首選。

醫師與教授二大族群都為有錢、有名，且愛惜羽毛，他們通常認為自己可以解決問題，不喜歡對外求助，卻因此落入詐騙集團圈套。依受害者提供資料，深偽手法極為粗糙，若深偽技術再精良些，剛好碰到有一到二人曾嫖妓、搞婚外情，極可能因此受騙。

台北醫學大學目前測到該詐騙集團已發出一千餘封的勒索信，並發出內部信件告知校內同仁不要受騙上當，也將會在官網的教授照片上加上浮水印，避免類似情節發生；成功大學初步統計也已有二百多名教授收到勒索信，校方也在校內發布宣導信，籲教授別受騙上當。

北醫大表示，校方已發出資訊安全通報，並會分批次將公開網站上的教授照片加上浮水印。

根據警方的報案統計，類似案件多是P圖詐騙，真正遭不法分子利用深偽技術製作的影像詐騙紀錄，目前未發現有報案，不過深偽技術除了影像還有聲音，曾作為歹徒從事不法活動的輔助工具。

刑事局去年偵破詐騙案，詐團購買AI 語音機器人服務，亂槍打鳥撥打民眾電話，AI機器人語氣自然與真人無異，與民眾對話可研判是否對投資有興趣，若發現民眾有興趣後，會立即發送詐騙簡訊給民眾，十一個月共發送六千萬則詐騙簡訊。