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耳念珠菌傳播速度驚人 台已3例1重症

記者許政榆／台北25日電
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)
CDC提供的這張照片顯示培養皿中培養的「耳念珠菌」。 全美逾半的州已有病例。 (美聯社)

新冠疫情趨緩，但聯邦疾病防治中心（CDC）近日發表研究，具有抗藥性及致命性的「耳念珠菌」（Candida auris），在疫情期間以「驚人速度」傳播，有近半數的患者會在感染90天內死亡，CDC更將耳念珠菌視為緊急公共衛生威脅。台灣疾病管制署副署長羅一鈞表示，台灣曾有3例耳念珠菌病例，其中2人輕症、1人重症，3例皆不屬於多重抗藥性，疾管署也將持續和醫院合作進行防治。

我國第一例耳念珠菌病例，為一名南部50多歲男性，有糖尿病和天疱瘡而服用類固醇及抗生素治療，於2018年4月時，因皮膚感染引發蜂窩性組織炎，在門診採檢培養出耳念珠菌，無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。

第二例為南部60多歲男性，越南台商，有糖尿病、中風病史，2021年5月因意識混亂，診斷為敗血性腦病變，收治於當地醫院，7月轉診回到台灣，因有洗腎及中央靜脈導管等管路，住院3周後因發燒、血壓偏低，血液培養檢出耳念珠菌，因無特殊抗藥性，使用注射型抗黴菌藥物後培養轉陰性，病況改善轉出加護病房。

第三例為南部40多歲男性，本身有外耳道膽脂瘤病史，曾因復發多次手術，2022年2月因耳漏、耳鳴、聽損、頭暈1個月，就醫培養檢出耳念珠菌，因無特殊抗藥性，在門診治療追蹤，屬於輕症。

羅一鈞表示，耳念珠菌感染的危險因子大致與其他念珠菌相似，包括皮膚有傷口、黏膜破損者、具有多重慢性疾病者、住院患者、洗腎或使用侵入性靜脈管路（如氣管內管、鼻胃管）等，皆屬感染高風險群。耳念珠菌一般情況下，使用抗黴菌藥物治療即可，但若感染具有多重抗藥性菌株，藥物選擇上較受限，增加治療困難度，但台灣目前尚未發現多重抗藥菌株，與美國正在流行的多重抗藥性菌株不同。

CDC發表研究指出，耳念珠菌是一種真菌，依附在皮膚及衣物上，具有高度傳染性，通常會侵害免疫系統較弱的年長者，症狀包括發燒、畏寒等，短時間內病情就會加重，如果不幸擴散到血液或心臟等器官，可能直接死亡。據統計，感染耳念珠菌的患者有三分之一在90天內病逝，但數據過少，難保證是耳念珠菌直接致死。

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