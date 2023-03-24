黑白集／普發6000元來了 有錢卻買不到雞蛋

目前雞蛋缺貨，有錢未必買得到。(本報資料照片)

千呼萬喚始出來。過年前該發的台幣6000元(約197美元)，眼看3月都要到底了，終於可以上網登記。但別急，這只是登記；要見到錢，最早也要4月。從春節前等到清明後，廟堂諸公慢條斯理，升斗小民等得心焦。

這6000元，原來是準備拿來度一下歹年冬的，或買買年菜、發發紅包；現在，連給祖宗獻牲果都來不及了。到了4月才發，誰還花它呢？只能留著繳牌照稅、所得稅。政府折騰半天，原來是拿小民當過路財神，過個手，馬上又還給國庫。消費沒刺激上，倒刺激了百姓的肝火。

這忸忸怩怩的勁，跟解決蛋荒是同一德性。兩事本質不同，但犯蠢導致的拖沓卻無二致。退稅 遲發是因捨簡就繁所致，發個錢新創5種招式，跟3倍券一個套路。蛋荒則是補貼加凍漲搞出的飛機，沒事找事跟市場硬槓。反正都是半夜裡和麵，瞎搗鼓。

現在6000塊就快盼來了，雞蛋 卻沒點著落。就算這6000元進了口袋，大家上哪兒買蛋去？有人跑遍菜市場、全聯、便利店，連顆蛋的影子都沒見到。英明的蔡政府敢不敢問一下人民：你們喜歡發現金，還是發雞蛋？

農委會進口蛋救蛋荒一路加碼到6000萬顆，但6000萬顆丟台灣人胃裡，還是杯水車薪。如今蛋價驚驚漲，若拿了6000塊連顆進口蛋也沒吃著，當年恥笑大陸買不起茶葉蛋的人，有沒業力引爆的羞慚？(轉載自聯合報)