普發現金6000元拚三讀 最快4月6日可拿到

普發現金6000元登記入帳在台中市西屯區公所設置站點提供民眾線上登記。(本報資料照片)

立法院朝野黨團昨協商攸關普發現金的3800億元(台幣，下同，約125億1935萬美元)疫後特別預算 案，最終各黨團同意減列1億2000萬元，今立法院會力拚完成特別預算案三讀。行政院長陳建仁表示，預算案若三讀再經總統公告，包括弱勢族群直接發放、偏鄉造冊發放，以及首批完成登記入帳民眾，最快4月6日即可得到6000元現金。

數位發展部表示，普發6000元線上登記網站22日啟動，截至昨晚6時，已有204.9萬人登記。外傳民眾登錄資料恐遭外洩，官員表示，登記系統設計有嚴密的資料保護機制，且在普發現金專案執行結束後1個月（預計明年2月底前），蒐集到的相關個資即會刪除、不會保存。

有民眾反映近日補、換發健保 卡後，無法進行線上登記作業。官員說，登記網站是以3月19日（含）以前的資料確認民眾身分，為確保上線初期運作順暢，3月20至23日間補、換發健保卡、約兩萬餘人的資料，將於3月24日完成資料更新，25日上午8時起就可上網登錄。

民眾若來不及在分流期間登記，3月27日起全面開放登記，不影響入帳時間。如果要選擇直接在ATM領取或郵局領取現金也沒問題。

此外，為延續先前動滋券熱潮，教育部 再推出「青春動滋券」，未來每年將針對16歲到22歲的年輕人，常態性發放500元的青春動滋券，約165萬人受惠。符合年齡資格的民眾，可於6月1日起上網登入個人資料領取，到做運動或看比賽的相關產業使用。領用時間自今年6月起到年底為止。