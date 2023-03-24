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台升息半碼 房貸利率2%起跳 今年房市恐難突破

台灣新聞組／綜合24日電
中央銀行23日舉行今年首場理監事會議，央行總裁楊金龍宣布升息半碼，利率連5升。(記者許正宏／攝影)
中央銀行23日舉行今年首場理監事會議，央行總裁楊金龍宣布升息半碼，利率連5升。(記者許正宏／攝影)

美國聯準會(Fed)宣布升息1碼(0.25個百分點)，台灣央行昨天下午在首季理監事會也宣布升息半碼，市場以「意外」解讀央行再度跟進聯準會升息決策。央行總裁楊金龍表示，「即使沒有完全符合市場預期，也不能解讀我們放鷹」，至於升息半碼是為了抑制通膨預期心理，「通膨預期心理根深蒂固的話，不僅助長通膨，對未來經濟發展也不好」。

央行自去年以來利率連5升，重貼現率來到1.875%。大型公股行庫表示，依慣例下周起將調升各類牌告利率，應會足額反映央行升息幅度，如此1年期定儲利率將上升至1.6%以上，但首購族房貸利率地板價將升破2%大關，來到2.06%。

相對於聯準會只升1碼，央行首度在出口連續衰退、景氣燈號亮藍燈時持續升息，市場解讀央行放鷹。楊金龍表示，相較於美「冷火雞式」急速大幅升息，即使這次升息半碼，仍是漸進式，對於金融機構衝擊較小。而美國上次升息1碼、台灣升半碼，這次仍亦步亦趨，楊金龍說，「我跟（聯準會主席）鮑爾有異曲同工之妙」。

對於升息半碼是否為「勇敢」的決定，楊金龍指出，應該用「合適」形容比較恰當，到目前為止是「適度緊縮」，且這次決議是央行理事一致通過，決策態度也非常謹慎。

央行昨天也將今年經濟成長率預測由2.53%下修至2.21%，符合市場預期；至於今年的消費者物價指數(CPI)年增率預估值，則由去年第4季的1.88%上修至2.09%。楊金龍表示，蛋價、外食費用等民生物資上漲，加上電價將調升，會推升民眾的通膨預期，雖然輸入性通膨已慢下來，但「物價確實比以前高」，央行才會持續升息。

聯準會升息1碼符合預期，並暗示此波升息周期已接近終點，帶動昨天台北股匯市雙漲。

比較升息循環啟動的這1年，以千萬台幣房貸為例，民眾繳交房貸要多支出超過4萬元，相當於一般上班族1個月的收入，等於政府近期推出的3萬元補貼也不夠。

信義房屋專案經理曾敬德表示，央行利率連5升將造成3大改變，首先，房貸利率重回2%年代，資金面由寬鬆轉向緊縮，對於開發商的壓力增加；第二，房貸族面臨通膨及房貸增加的生活壓力；第三，對比同樣的月付房貸金額，可貸到的錢減少，也導致民眾購屋負擔能力下滑。

房貸利率破2%，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，首當其衝的是投資客群，包括出租房東，或是等待轉手獲利者，若已過寬限期，或是多屋者，都會有感持有成本增加，以今年房市走冷的情況來看，可能賣不到好價錢，也會壓縮獲利；另一方面，房東可能也會將成本轉嫁給租客。

大家房屋副理郎美囡指出，去年升息循環啟動後，房市成交量已明顯量縮，今年再升息，利率達到2008年才有的水平，買方觀望更期待降價，但通膨、物價上漲支撐新屋價格不墜，且房地合一2.0拉長投資置產閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力，也偏惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則說，出口總值從去年9月起連續半年呈現負成長，經濟成長動能熄火，歐美還有銀行倒閉的蝴蝶效應，也不畏美國聯準會升息趨緩，央行這次維持過去1年一貫的升息動作，可謂「藝高人膽大」。

他分析，從供給面來看，限期開工、土建融限貸及持續升息等資金緊縮措施難走回頭路，對中小型建商都是愈來愈嚴峻的考驗；從需求面來看，商用市場最大咖買方壽險業，現在獵樓的租金投報率地板價被拉到2.845%，短短1年抬升破3成，將再大量過濾掉可評估物件，讓投資縮手，若加上經濟諸多不確定性，今年應會回到自用或長期置產買方主導的市場，因此量能萎縮之下，很難期待價格再創新高。

升息 央行 利率

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