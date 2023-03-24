台調查局筆錄1年被偷2次 第2次隔半年才發現

曾姓男子因銀行法赴中機站接受約談，偷走筆錄與提示證據，時隔近半年才由警方另案搜索意外發現此事。圖為示意圖。 (圖：法務部調查局中機站提供)

調查局南機站前年爆出弄丟證人筆錄，當事人還向立委通風報信，為此前調查局長呂文忠曾致歉說出「人多必有白癡」，未料同年4月，曾姓男子因銀行法赴中機站接受約談，也偷走筆錄與提示證據，時隔近半年才由警方另案搜索意外發現此事，法院依妨害公務判曾男3月徒刑。

曾男2021年4月15日在中機站接受詢問時，見桌上有調查官製作詢問筆錄的初稿，竟趁對方不注意，趁機連同筆錄、提示資料放入隨身提袋內偷走。台中第五分局查辦另案，同年9月搜索曾男住處，意外找到中機站遺失的筆錄。

檢方偵查期間，曾男坦承偷走筆錄，被台中地檢署依竊等罪起訴。法院審理時，曾男辯稱當時精神恍惚，吃藥時不慎將藥袋放在筆錄上，才順手將藥袋、筆錄草稿一同收走，還說「不知道這不能拿」，他以為只有蓋手印的筆錄不能拿。

曾男的辯護人說，該筆錄僅為供受詢問人確認詢問範圍及答覆方向初稿，並非公務員職務上所掌管文書，且該筆錄紙張價值輕微，不具可罰違法性。

法院勘驗中機站內部監視器，發現曾男刻意將藥袋從右側左放到筆錄上，再連同一起收進提袋內，過程連貫僅6秒，顯有故意以藥袋遮掩一併取走。

法院審酌，曾男竊取調查局筆錄，對公務文書、財產保管有傷害，侵害公務單位職務嚴正性，同時犯妨害公務、竊盜，而檢察官 誤認從重論竊盜罪，應是從重論妨害公務才對，改依隱匿公務員職務上掌管之文書罪判處3月徒刑，得易科罰金。