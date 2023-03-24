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拍酒醉學妹裸照在旁自慰 男大生找人假扮爸媽幫道歉

記者曾健祐／台中24日電
廖男趁學妹酒醉偷脫衣褲拍裸照在旁自慰，法院依乘機猥褻罪判他6月。(示意圖／ingimage)
廖男趁學妹酒醉偷脫衣褲拍裸照在旁自慰，法院依乘機猥褻罪判他6月。(示意圖／ingimage)

台中廖姓男大生和高中學妹去夜店參加慶生趴，竟趁對方酒醉帶回宿舍脫衣褲拍裸照，自己還在一旁欣賞自慰，事後異想天開找朋友、姊姊冒充他爸媽代為向學妹致歉賠償；法院考量，廖侵害學妹身心，但已賠償30萬元和解，且廖仍在學等情狀，依乘機猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，廖男2020年12月25日和學妹到夜店參加慶生趴，隔天凌晨學妹因喝到酒醉不醒由廖帶她回男宿舍，廖見對方失去意識竟起色心她脫褲還拍裸照，自己並在一旁觀看打手槍自慰，一早學妹醒來見衣衫不整才驚覺遇害。

但廖男苦苦哀求，還聲稱自己會負起責任學妹當下才沒報警，但廖卻找來李姓友人、他姊姊等假扮父母，並由李男每月6萬元給對方賠償，後來李發現事態嚴重才停止假扮廖的爸爸並報警才曝光。

廖男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並和學妹及假扮他爸媽的李男、姊姊證詞大致相符，檢警也在廖查扣的手機中發現學妹裸照，也有相關對話截圖佐證。

法院認為，廖男將學妹衣褲拉起，拿手機拍照後在旁觀看並脫下自己內褲自慰，在客觀上足以引起或滿足一般人性慾，主觀也可滿足廖自身性慾，確屬猥褻行為。

法院指出，廖趁學妹酒醉猥褻侵害她身體造成身心陰影，案發後又怕被父母知道，竟異想天開商請朋友、姊姊謊稱為爸媽，代他向學妹表達道歉賠償之意，考量廖已經賠償對方30萬元和解，其中10萬元自己支付，另20萬元由父母協助等。

法院審理後，依乘機猥褻罪判廖男6月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期間交付保護管束，命他向公益團體提供40小時勞務。

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